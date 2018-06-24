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到農家體驗以工換宿 大學生做完苦工才有飯吃

2018-06-24 08:16聯合報 記者何烱榮╱即時報導

近年流行以工換宿大葉大學「社區小旅行」整班29名學生跟著老師林擎天走出冷氣教室，大家都身無銀兩，到南投縣魚池鄉農家體驗以工換宿、以工換餐，還要提出實作與心得報告競賽，評分就是學期成績，這是很不一樣的選修課。

「我從小生活在城裡，選擇到大葉大學修學分是想多了解台灣文化和不同的民情風俗。」來自浙江義烏工商學院的女陸生任宇訥昨天說，雖然只在台灣研修一學期，收穫很多，也交到很多好朋友，這次去魚池鄉東光社區的「以工換宿」學習，感覺是很不一樣的體驗。

三年級學生楊渝翔說，她分配到面積約900坪的農場幫忙整理環境，農家打算改種菇類，以為大家同心協力可以完成一半，沒想到兩天下來做不到三分之一，才明白當農夫用勞力換取收穫的辛勞。

「工作後，農家主人帶我們去溪邊玩水，漂亮的風景與閒適的氛圍，讓我感受到不一樣的幸福。」楊渝翔說，這趟無銀小旅行，讓他體會「簡單就是幸福」的道理。

大葉大學休閒事業管理學系有一門「社區小旅行」課程，助理教授林擎天都會在學生走入社區親身體驗，有時住在廟宇香客大樓、社區打地舖，這回到魚池鄉東光社區，學生只能攜帶最簡便的行李、自備餐具，身上不能帶錢，由社區理事長王美惠安排到不同農戶，以工換餐、以工換宿，體驗2天1夜的農村生活。

林擎天參與社區總體營造工程已十多年，「這次無銀小旅行是價值交換的體驗，學生分成七組，與不同的農家或國小生活。」他說，體驗內容包含參與菇場、茶園、百香果採收、咖啡豆分級包裝等農事，協助民宿與農場的庶務整理，幫忙東光國小校園修補圍牆，也到蝴蝶生態園區，協助整理環境、攝影、彩繪與進行水泥工務。

大葉大學選修「社區小旅行」課的學生被老師要求身上不能帶錢，一起到南投縣魚池鄉社區...
大葉大學選修「社區小旅行」課的學生被老師要求身上不能帶錢，一起到南投縣魚池鄉社區與農家一起工作兩天，體驗以工換宿、以工換餐的必上一堂課。照片／大葉大學提供
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大葉大學選修「社區小旅行」課的學生被老師要求身上不能帶錢，一起到南投縣魚池鄉社區...
大葉大學選修「社區小旅行」課的學生被老師要求身上不能帶錢，一起到南投縣魚池鄉社區與農家一起工作兩天，體驗以工換宿、以工換餐的必上一堂課。照片／大葉大學提供
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大葉大學選修「社區小旅行」課的學生被老師要求身上不能帶錢，一起到南投縣魚池鄉社區與農家一起工作兩天，體驗以工換宿、以工換餐的必上一堂課。照片／大葉大學提供
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大葉大學選修「社區小旅行」課的學生被老師要求身上不能帶錢，一起到南投縣魚池鄉社區與農家一起工作兩天，體驗以工換宿、以工換餐的必上一堂課。照片／大葉大學提供
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大葉大學選修「社區小旅行」課的學生被老師要求身上不能帶錢，一起到南投縣魚池鄉社區與農家一起工作兩天，體驗以工換宿、以工換餐的必上一堂課。照片／大葉大學提供
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換宿大葉大學生態園區

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