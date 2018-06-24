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活到老學到老 百歲人瑞穿上學士服畢業了

2018-06-24 07:24聯合報 記者趙容萱╱即時報導

36名台中市西屯區福瑞里銀髮族，經過一個學期在東海大學長青學苑上課，昨天結業，老人家開心穿著學士服，參與校內舉辦的老大人畢業典禮，由校方幫老人家撥帽穗，過程溫馨。其中，最年長的100歲戴貴章切蛋糕慶生，他的兒子戴建成特地返台參加老爸的畢業典禮，並感謝福瑞社區開辦老人日照課程，讓老人家能健康自如。

台中市西屯區福瑞里長林添憶說，由福瑞里社區發展協會與里辦公室合作，共同舉辦的老人日照服務，已舉辦十年，老人日照時間是周一到周五，設有健康老人活力站，共50多人參與，以及社區關懷據點2.0，共有13名亞健康老人參與，社區媽媽擔任共餐服務志工，讓老人家中午共餐。

林添憶指出，今年社區與東海大學合作，36名老人家每周二、五上午八時到中午，到東海大學長青學苑上課，由里辦公室載送到校，課程並由東大餐旅系、社工系學生設計益智遊戲互動，周一、三、四則是參與社區活動，或在槌球場內打槌球，每年二次國內旅遊自強活動，有8名長者輪椅代步，社區預約復康巴士載送。

戴建成說，他長期在大陸工作，父母和外傭同住，他和妹妹無法就近照顧，感謝福瑞里社區發展協會與里辦公室能夠在社區舉辦老人日照活動，其父參與十年，每天都能下樓活動、與鄰居互動，現在遠程需輪椅代步，在室內可以走動、走動，健康自如。

台中市西屯區福瑞里銀髮族穿著學士服，在東海大學的「福瑞里老大人畢業典禮」上，開心...
台中市西屯區福瑞里銀髮族穿著學士服，在東海大學的「福瑞里老大人畢業典禮」上，開心領取特製的結業證書。圖／福瑞里長林添憶提供
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台中市西屯區福瑞里銀髮族穿著學士服，昨天參與東海大學校內的「福瑞里老大人畢業典禮...
台中市西屯區福瑞里銀髮族穿著學士服，昨天參與東海大學校內的「福瑞里老大人畢業典禮」，並且開心合影。圖／福瑞里長林添憶提供
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100歲畢業生戴貴章（中）昨天出席設於東海大學的「福瑞里老大人畢業典禮」，並開心...
100歲畢業生戴貴章（中）昨天出席設於東海大學的「福瑞里老大人畢業典禮」，並開心切蛋糕。圖／福瑞里長林添憶提供
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100歲畢業生戴貴章（右）昨天穿著學士服，開心出席設於東海大學的「福瑞里老大人畢...
100歲畢業生戴貴章（右）昨天穿著學士服，開心出席設於東海大學的「福瑞里老大人畢業典禮」。圖／福瑞里長林添憶提供
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台中市西屯區福瑞里銀髮族穿著學士服，在東海大學的「福瑞里老大人畢業典禮」上，開心...
台中市西屯區福瑞里銀髮族穿著學士服，在東海大學的「福瑞里老大人畢業典禮」上，開心領取特製的結業證書。圖／福瑞里長林添憶提供
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台中市西屯區福瑞里銀髮族穿著學士服，在東海大學的「福瑞里老大人畢業典禮」上，開心...
台中市西屯區福瑞里銀髮族穿著學士服，在東海大學的「福瑞里老大人畢業典禮」上，開心領取認真學習獎狀。圖／福瑞里長林添憶提供
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東海大學瑞里畢業典禮

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