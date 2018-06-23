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「講講8巷‧走走8巷」 彰化鐵路舊宿舍群活化

2018-06-23 21:51聯合報 記者劉明岩╱即時報導

為喚起彰化鐵路舊宿舍群的保存與活化，由民間發起的「講講8巷‧走走8巷」獲得熱烈回響，彰化市民生國小資優班學生擔任小小志工導覽員，透過活潑有趣的介紹方式，向民眾解說彰化鐵路舊宿舍群的人文風情，還教導民眾利用舊T恤做成環保袋，既環保又實用。

彰化台鐵宿舍村各方努力下，去年12月完成「文化景觀」審議登錄，在彰化鐵路村文化再生協會邀集相關單位合作下，從去年底開始展開「講講8巷‧走走8巷」系列活動，期望透過每個月一次的活動，讓更多人了解甚至參與宿舍村的活化運動。

今天的「講講8巷‧走走8巷」系列活動，有鐵道聚落文化小種子導覽，由民生國小小朋友擔任小小導覽員，解說鐵路宿舍村人文風情，並由半線鐵道文史工作室、鐵路村志工聯手導覽解說彰化扇形車庫，以及鐵路宿舍村的歷史、建築小故事，並有小西童玩、小農、文創推廣市集，以及彰化老照片展，帶領大家一窺阿公阿嬤那個年代彰化的日常與繁華。

民生國小老師梁易琪說，本月除了由學生持續擔任小小導覽員外，學生更前往科博覽學習將舊T恤做成寶袋，再到宿舍村市集教導民眾製作，既環保又實用。

民生國小四年級學生吳承霏也說，將家中舊衣服做成環保袋，既好用，又不浪費，很有意義。

縣長魏明谷也參與活動，強調縣府積極與台鐵合作，提出台鐵文化創意園區來保存舊宿舍群，並結合扇形車庫及周邊觀光據點活化利用，將來彰化市完成鐵路高架化後，新彰化火車站特區與台鐵文化創意園區，可提升彰化觀光行銷效益。

彰化縣長魏明谷(右3)今天上午參加「講講8巷‧走走8巷」系列活動，並由民生國小小...
彰化縣長魏明谷(右3)今天上午參加「講講8巷‧走走8巷」系列活動，並由民生國小小小志工導覽員帶領，實地了解彰化鐵路舊宿舍群的人文風情。記者劉明岩／攝影
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彰化市民生國小學生用舊T恤做成環保袋。記者劉明岩／攝影
彰化市民生國小學生用舊T恤做成環保袋。記者劉明岩／攝影
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彰化縣長魏明谷(右2)今天上午參加「講講8巷‧走走8巷」系列活動，並欣賞民生國小...
彰化縣長魏明谷(右2)今天上午參加「講講8巷‧走走8巷」系列活動，並欣賞民生國小學生用舊T恤做成的環保製作。記者劉明岩／攝影
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