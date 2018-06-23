期盼多年通車了 林佳龍與耆老齊見證

2018-06-23 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市龍井區龍山國小旁的龍山街，有350公尺未開通，無法通往向上路七段，居民繞道而行，影響學校師生上下學安全，也影響發展，當地耆老林灶也反映「巡田水」困難重重；台中市政府在一年內開通，台中市長林佳龍今天主持龍山街通車祈福典禮，並實現與林灶的約定，走過新闢道路，見證便捷的交通，林灶開心的說「以後巡田水，方便多了」。

台中市長林佳龍昨天在建設局長黃玉霖的陪同下，主持龍山街通車祈福典禮，包括台中市議長林士昌、市議員劉淑蘭、龍井區長戴燕如、龍山國小校長張素蓉以及在地里長等人也都到場共襄盛舉。議長林士昌感謝市府一年內打通50多年未開通的道路，有助於連結龍井、沙鹿，他代表在地鄉親感向市長說聲感謝。

「過去沒做的，市府一次補齊！」林佳龍說，台中市合併後升格為直轄市，海線地區公共建設較為落後，龍井區不像台中港區有那麼多公共設施用地，先天條件比較吃虧，所以市府後天來補足，這3年多來，市府致力縮短城鄉差距，推動交通、水利、產業等各方面政策與建設，其實山海屯區發展得好，市區也同樣都會連帶受益。

林佳龍指出，龍山街有350公尺道路未開闢，他在議長林士昌的建議下，去年到場會勘，林灶反映要辛苦地繞過馬路，鑽過比人高的雜草、跨過沒有橋的河流，才能到達耕種的水稻田，兩人還相約通車時，要一起走過新闢的道路，看看黃澄澄的稻米。他很開心今天如願實現約定。

林佳龍認為，市府開通這段道路，有助於保障龍山國小師生上下安全，以及龍井、沙鹿間的發展。