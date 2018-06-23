電音三太子搭火車 家扶學生快閃表演挑戰自信心

2018-06-23 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



電音三太子今天出現在台鐵員林、田中、社頭等3個車站表演才藝快閃，吸引往來旅客的眼光，知道這群孩子是彰化家扶中心扶助的學生，每個節目表演後都給予熱情的掌聲鼓勵。

彰化家扶田中服務處為偏鄉弱勢家庭開辦「愛在心田中」課輔班」及「武武生風」武術才藝隊，提供南彰化5個鄉鎮弱勢學生課後照顧及才藝培育課程，學習英文、舞蹈、陶笛及武術。社工何婉琦說，每學期末，家扶都會為家扶孩子設計一場充滿趣味與挑戰的聯合成果發表會，以往舉辦地點多在辦公室或學校禮堂等室內空間，這次讓孩子搭火車挑戰戶外演出。

火車站快閃表演，由小敏三姊弟的電音三太子揭開序幕。小敏三姊弟來自隔代教養家庭，祖父長期參與廟會與陣頭活動，靠微薄收入撫養三姊弟。「我們從小就跟著阿公四處參與廟會活動，無形中也喜歡傳統民俗文化，阿公看我們有興趣，也訓練我們學習參與三太子的演出。

小敏的大弟小鴻另外學習爵士鼓，姊弟三人這個月還通過包括電音三太子、爵士鼓的街頭藝人證照考試。小敏說 ，他們三人都在幼兒園、國小階段就學電音三太子表演，但不會因出陣活動影響課業學習，每星期三、六都會到家扶中心參加的視訊課程與課輔才藝班。

小六的小涵也是隔代家庭，小學一年級就參加家扶的課輔班，是武術隊唯二的女生班底。何婉琦說，小涵從小受家庭因素影響，自信心不足，當她得知這場車站才藝快閃活動時，顯得有點退縮與緊張，害怕自己無法在外人面前表演，在大家鼓勵下，小涵賣力地投入演出，展現勤練許久的武術及舞蹈。