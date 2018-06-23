慈濟骨髓捐贈驗血 捐髓者分享救人喜悅

2018-06-23 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



慈濟基金會今天上午在南投舉辦「造血幹細胞捐贈驗血活動」，103名驗血名額早上即額滿。而捐髓者陳怡瑾也在活動現場分享延續他人生命，所感受的喜悅。

慈濟志工穿上宣導背心走入人群，邀請18歲以上、未滿46歲的民眾，挽袖加入驗血建檔救人的行列，6月全台驗血建檔活動，預計新增超過1300管血液配對資料，關係到許多血液疾病患者們配對的機率。

捐髓者陳怡瑾唸大四的時候，響應慈濟驗血建檔活動，沒想到在結婚前夕接到志工通知，配對成功，她開心的當作是結婚祝福，在全家人的支持下，圓滿救人的心願，也讓26歲，罹患急性骨髓性白血病的病患，得以延續生命。陳怡瑾如今已有兩個孩子，她說，這是菩薩送給她的祝福，用健康的身體去幫助需要幫助的人。

陸軍兵整中心執行長劉政谷也呼籲官士兵共襄盛舉，宣導非親屬捐贈造血幹細胞的正確觀念，讓血液疾病患者重生，鼓勵國軍弟兄加入搶救生命行列。

慈濟基金會1993年成立「慈濟基金會骨髓捐贈資料中心」之後，致力於人類免疫基因組織類型(HLA)檢驗技術的研發，與世界同步。慈濟骨髓幹細胞中心於2010年10月1日通過世界骨髓捐贈協會（The World Marrow Donor Association)的國際認證，是全球唯一以志工體系為主，於捐贈過程中第一線陪伴捐贈者的骨髓庫，也是全球第18個通過WMDA認證的骨髓庫。