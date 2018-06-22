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魚池鄉全納邵族傳統領域 邵文協：水里是下一個

2018-06-22 19:42聯合報 記者賴香珊╱即時報導

原民會日前公告邵族傳統領域，南投縣魚池鄉幾乎全被納入，引地方反彈，當地鄉代會痛批原民會漠視漢人權益，質疑此舉已凌駕地方行政權，不排除聚眾北上抗議；但邵族文化發展協會表示，不僅魚池，水里鄉也是其傳統領域。

魚池鄉代會指出，全鄉人口逾16000人，邵族約300多人，鄉內占比不到2%，鄉內13村也僅日月村受原民會補助，卻將全鄉都劃進邵族傳統領域，而依原基法第21條和相關法令，鄉內公有地使用都得經部落「同意」，根本漠視漢人權益。

魚池鄉代會和公所今臨時召開會議，有民眾綁白布條「誓死反對」家鄉被納入邵族傳統領域，立委馬文君也到場關心；鄉代會主席張德林說，傳統領域劃定從沒到鄉內開說明會，全鄉莫名其妙被劃定成傳統領域，令人無法接受。

張表示，諮商取得原住民族部落同意參與辦法規定，被劃定範圍內有關公有地開發利用都須取得部落「同意」才能執行，大到採礦、蓋纜車或飯店，小到道路拓寬擴建、社區排水或汙水處理系統、公墓或納骨塔等一般基礎開發都涵蓋其中。

邵族文化發展協會表示，邵族傳統領域調查，自始至終皆為公開會議，且臉書皆有公開記載 ，甚至媒體自去年皆有追蹤報導，並非閉門造車；另除魚池鄉外，水里鄉也是其傳統領域，待與當地布農族與鄒族協商後，將於第二階段再公告。

而議員謝明謀等人提到，未來公有地工程不分大小，不論公所或縣府都要取得邵族部落同意，若不被同意就得擱置，根本不尊重地方行政系統，未來政策時效和進度將受影響，恐限縮地方發展。

原民會則回應，只有侵害原住民族土地自然資源權利或有害居住生活環境的開發案，才需諮商取得原民族或部落同意或參與，絕大多數的小型道路、排水或其他民生公共設施等一般開發利用案件則否，因此不會影響地方建設正常發展。

但地方對此說法持存疑態度，張說，現在說僅限制大型或特定開發，但真正實施，於法有據後恐轉彎從嚴認定，誰也無法確定；立委馬文君則表示，今會後將依據地方訴求向原民會反映，並探討修正和研擬相關配套措施再推動執行。

魚池鄉長陳錦倫則說，目前將彙整意見連同連署書趕在7月實施前寄給原民會，要求其尊重地方，且派員來魚池完整說明將整個行政區納入邵族傳統領域的原由，且明確規範須諮商案件的標準，降低因認知差異或誤解，造成族群間的不諒解。

原民會公告南投縣魚池幾乎全被納入邵族傳統領域，立委馬文君將向原民會表達訴求。記者...
原民會公告南投縣魚池幾乎全被納入邵族傳統領域，立委馬文君將向原民會表達訴求。記者賴香珊／攝影
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原民會公告南投縣魚池鄉幾乎全被納入邵族傳統領域，引發地方反彈，今召開會議彙整意見...
原民會公告南投縣魚池鄉幾乎全被納入邵族傳統領域，引發地方反彈，今召開會議彙整意見。記者賴香珊／攝影
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南投縣魚池鄉非原民籍鄉民今開會反對遭納傳統領域，但邵族文化發展協會回應再來是水里...
南投縣魚池鄉非原民籍鄉民今開會反對遭納傳統領域，但邵族文化發展協會回應再來是水里。記者賴香珊／攝影
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原民會公告南投縣魚池鄉幾乎全被納入邵族傳統領域，引發地方反彈。記者賴香珊／攝影
原民會公告南投縣魚池鄉幾乎全被納入邵族傳統領域，引發地方反彈。記者賴香珊／攝影
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原民會公告南投縣魚池鄉幾乎全被納入邵族傳統領域，非原民籍鄉民不排除聚眾北上抗議。...
原民會公告南投縣魚池鄉幾乎全被納入邵族傳統領域，非原民籍鄉民不排除聚眾北上抗議。記者賴香珊／攝影
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