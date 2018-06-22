越捷直航台中-河內 廉航票價不到4000元

2018-06-22 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



繼東京、胡志明天天直飛台中後，越捷航空下午也首航台中-河內航線，下午4時30分抵達台中國際機場後，原航班下午5時30分自台中起飛、下午7時20分返回河內，航程1556公里，單程飛行時間為2小時30分，每周提供5班往返台中和河內（周二、周四除外），造福中台灣的民眾的旅行需求，據了解，來回票價促銷期間不到4000元左右。

越捷台灣區代表聶琨霖表示，越捷航空為越南第一家低成本、服務多元化的航空公司，也是航空業目前成長最為快速的品牌之一，自3年半前開啟直飛台灣的航線後，目前越捷航空共經營台北-胡志明市、台北-河內、台中-胡志明市、台南-胡志明市、高雄-胡志明市、高雄-河內航線，隨著台中-河內航線的今日開通，越捷往返台越航線7個航班、是在台航點最多的外籍航空。

台中觀旅局長陳盛山下午親自接機指出，越捷航空台中-河內開航後，讓中台灣的運輸網路更加的密集，接下來每周5天從台中出發直飛河內，以及原先每天直飛的台中-胡志明市航線，往後中台灣民眾前往越南將有更多元的航班選擇，也期待隨著開航，有更多的越南旅客以台中國際機場為門戶，來到台中、或是以台中為中心暢遊全台灣。