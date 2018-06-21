找巷街美味 台中市大飯店向小店取經

2018-06-21 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



飯店業經營不易，如可從一片紅海中殺出重圍更得費盡心思。台中市位在舊市區自由路的星動銀河旅站最近就在2樓開設了泰星動泰式料理，嘗過的人都說不錯，但很少人知道，這是他們費盡心思在市區大墩十二街向一家「二分之一泰式小館」取經而來的。

二分之一泰式小館就在名店匯集的公益路後側，僅隔了一條街，沒有富麗堂皇的裝潢，但是因為食物好吃，價錢又經濟實惠，每到用餐時分，客人川流不息，老闆曾瑞洲忙裡忙外，很難得有時間停下來說句話。

星動銀河旅站執行長蔡維郡說，當時有想在旅站二樓開泰式餐廳的想法，本來想向新北市新莊一家泰式餐館取經，後來有人說二分之一泰式小館不錯，他們於是來試吃了多次，終於下定決心和曾老闆提出要求；曾老闆也幾經考量，以一定的權利金，答應代為訓練師傅，並確定了飯店和小館的結盟。

曾瑞洲說，他原來是在老虎城購物中心的一家泰式料理跟著學泰式料理，因為有興趣，後來泰式料理師父回泰國了，他也一路跟到泰國，好好的把泰式料理學會，回國後並根據國人的口味稍微進行改變，讓大家樂於嘗試，其中綠咖哩、清蒸檸檬魚、打拋豬、辣炒海鮮、檸檬鮮蝦都是他的拿手菜。

看好舊市區少見泰式料理店，星動銀河旅站寄望開設在2樓的「泰星動」泰式料理能吸引顧客前往，不僅帶動飯店的能見度，也能在舊市區的飯店業裡突圍。