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彰化兒童藝術節早鳥票快搶 鹿港藝文研習也搶手

2018-06-21 15:22聯合報 記者林宛諭╱即時報導

暑假有什麼好看好玩的？彰化兒童藝術節將於7月21日在員林演藝廳開幕，今天文化局展開暖身宣傳，彰化縣副縣長林明裕表示，除了有精彩表演節目，今年也規劃兒童音樂劇營習活動，讓小朋友享受表演的樂趣，鹿港也推出暑期藝文研習班兒童粘土壓花班、小小導覽員訓練班等。

彰化兒童藝術節將從7月13日至8月11日舉行，林明裕表示，今年活動包括「I FUN起步走」、「I FUN小戲節」、「PLAY童趣坊」以及「BOX藝童體驗營」等單元，透過表演藝術欣賞、創意手作、趣味活動與場館體驗，拉近親子與表演藝術的距離，讓孩子喜歡上表演藝術，開拓孩童們的藝術體驗。

7月21日在員林演藝廳戶外廣場有蘋果劇團《抓龍特攻隊》演出，及親子同樂的闖關遊戲，為彰化兒童藝術節揭開序幕，藝術節表演節目包括日本GABEZ劇團、西班牙PLUS劇團、烏克蘭MimiRichi小丑劇團及國內的銀河谷音劇團、愛樂劇工廠等演藝團隊等，今年持續推出廣受小朋友喜愛的「BOX藝童體驗營─黑盒子的秘密」場館體驗活動，結合認識場館、演出欣賞與趣味互動，讓小朋友有全新的劇場體驗，彰化兒童藝術節6月25日前購買早鳥票8折優惠，可上兩廳院售票系統查詢。

鹿港文化所暑假也有各種工藝及才藝課程，有鹿港藝術村駐村藝術家詹惠雲的兒童粘土壓花班、施惠敦老師的書法班、蘇金葉的童玩DIY、施承佑輕鬆學國畫班等，還有去年極受好評的黃瑞貞老師的小小導覽員訓練班、呂錫洲老師的烏克麗麗班、米布老師兒童繪畫班、曾慶涼老師的圍棋班等，報名至6月30日，報名可洽鹿港鎮公所文化所(04)7772006轉2307、鹿港鎮立圖書館(04)7784337轉2301。

彰化兒童藝術節將於7月21日在員林演藝廳開幕，今天文化局展開暖身宣傳，現場並由銀...
彰化兒童藝術節將於7月21日在員林演藝廳開幕，今天文化局展開暖身宣傳，現場並由銀河谷音劇團帶來《小精靈歷險記》精彩橋段演出。記者林宛諭／攝影
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彰化兒童藝術節將於7月21日在員林演藝廳開幕，今天文化局展開暖身宣傳。記者林宛諭...
彰化兒童藝術節將於7月21日在員林演藝廳開幕，今天文化局展開暖身宣傳。記者林宛諭／攝影
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鹿港藝術節

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