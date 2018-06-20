青春記憶不留白 這所學校畢典好用心

2018-06-20 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 王慧瑛 ╱即時報導



嘉義市大同國小在畢業前夕，為畢業生安排一系列多元學習活動，包括轉動騎蹟－自行車考照、彰化王功采風－生態之旅、原鄉記趣－南投畢業旅行二日遊、土親校親－告別紅土跑道祈願感恩活動、白川清流－社區掃街、救救新榮戲院－關懷社區傳統行業等，並在今天舉行畢業典禮，讓學生留下深刻而美好回憶。

其中「土親校親－紅土祈願」感恩活動相當獨特，大同國小紅土操場在民國94年完工，是學生下課後最愛去的地方，陪著學生成長、歡笑。

大同國小去年申請到PU跑道經費，今年4月完成發包開工。紅土跑道即將走入歷史，為感謝自2005年與大同樓同步完成興建的紅土跑道，陪伴學生多年的學習與成長，六年級教師群規畫了這項活動，希望培養孩子感恩的心，也正式告別紅土跑道。

活動先由師長們訴說著紅土操場的歷史，接著進行「土親校親」揭幕式，校長盧淑娟、家長會長呂耀宏會長、副會長蕭貿元揭示由藝文團隊老師製作的、內裝紅土的整面祈願瓶的帆布帷幕。

接著將紅土裝入祈願瓶中，以接力方式，將祈願瓶交給班級代表，代表紅土跑道精神的傳承與接續，及對於紅土跑道的感謝。由各班老師發給每個孩子裝有6個祈願瓶的木盒，每個孩子將其中5瓶裝填紅土，最後一個祈願瓶則寫下對自己未來期許的紙條。畢業典禮上，由師長親手相贈祝福。

六年二班學生吳晏嫻說，感謝紅土跑道陪伴她走過6年的歡笑與淚水記憶，紅土跑道陪她一起畢業，有些感傷，期待未來的PU跑道將會更安全更舒適，讓學弟妹們在體育競賽上，有更好表現。

今天的畢業典禮活動，六年級畢業生帶來兩段熱力四射的韓系舞蹈，搏得在場師生家長滿堂喝彩。六年級畢業生代表蔡昕妤及黃若嘉致感恩辭時，結合科技google watch梗，以雙人答喙鼓表達對師長的感謝，別具新意。