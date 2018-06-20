彰化市區客運9路往溪頭公車 延駛和美今開始

2018-06-20 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣政府去年9月試營運的市區客運9路及10路公車，分別從彰化、員林開往溪頭，很受歡迎，各鄉鎮也紛紛爭取，縣府從善如流，決定將「9路」往溪頭公車從彰化火車站延駛到和美，今天上午由縣長魏明谷主持首航典禮。

在今天上午的首航典禮，現場共有11輛車出發前往溪頭，雖然下著雨，但民眾仍然反應十分熱烈。和美的乘車地點在和美鎮公所前候車亭（和美鎮鹿和路6段337號），每日來回各有1班次，發車時間為上午7時20分，溪頭回程發車時間為下午2時15分，單趟全票181元（半票91元）。

縣長魏明谷歡迎縣內65歲以上長者，持有長青國民旅遊卡者，可以免費搭乘和美、彰化、鹿港、員林直接往溪頭的專車，搭公車四處趴趴走，到溪頭爬山運動，以延緩老化、延緩失能、延緩失智，讓彰化縣的長者的能夠遠離獨居，活得健康、活得長壽、活得快樂。

由於彰化縣民到溪頭享受森林浴及登山、健行的風氣很盛，彰化縣因此試營運市區客運9路及10公車，由彰化火車站及員林轉運站每日上午各發車3班次前往溪頭，反應十分熱烈，平均載客率達75%。

縣府指出，縣府先前向交通部公路總局爭取補助客運業者購置6輛大客車已完成交車，並投入正式營運，以行經高、快速道路直捷且快速的公車客運運輸方式，提供便捷安全的公車旅運服務，原本3小時路程，可縮短至100分鐘，省卻舟車勞頓之苦。