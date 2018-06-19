豐原道路3年不開闢是政治考量？ 中市建設局：費用太高

2018-06-19 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市豐原11-35生活圈道路（南田里南山街到水源路之間）104年經內政部營建署核准補助，至今未開闢。國民黨市議員張瀞分 今天在議會指出，這條生活圈道路攸關當地民眾交通及生活，經費3億元，雖然她努力爭取，但市府就是不做，她質疑莫非建設分藍綠，有政治考量？

建設局長黃玉霖說，這個開闢案用地經費龐大，中央僅補助部分工程款約1500萬元，並無補助用地相關款項，經市府努力爭取，中央補助的工程款執行期間延長4年至111年，建設局將持續爭取。

張瀞分指出，內政部3年前就核准這條道路開闢，曾有兩百多名鄉親到議長室陳情協調，但仍然沒有下文，遲遲無法開闢。

市府當時解釋，這條道路無法開闢是因為中央變更生活圈道路的補助辦法，但張瀞分表示應是卡在台中市政府不願意編列配合款，總質詢前一刻她還打電話到營建署詢問，營建署表示，這個道路闢建案延到111年，只要市政府編配合款就能做。

張瀞分批台中市一年總預算2千億，這條生活圈道路攸關當地民眾交通及生活，經費3億元，市政府就是不做，難道建設還分藍綠?政府收稅金沒有藍綠黨派之分，如果建設還要分藍綠，實在太可惡，她要求市府盡速編列配合款，讓豐原11-35生活圈道路盡速動工開闢。

建設局長黃玉霖答詢表示，豐原區11-35號都市計畫道路打通工程，開闢長度400公尺、寬度12公尺，經評估所需工程總經費約2億7900萬元，含工程費2400萬元、用地及地上物拆遷補償費2億5500萬元。