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美籍神父台語輪轉 曾顯道：我是正港台灣人

2018-06-19 17:29中央社 台中19日電

來自美國的神父曾顯道（中）是台中市首名因特殊功勳歸化成為中華民國的國民，台中市長...
來自美國的神父曾顯道（中）是台中市首名因特殊功勳歸化成為中華民國的國民，台中市長林佳龍（右2）民國106年8月17日到清水天主堂轉發身分證，許多曾獲幫助的民眾都到場觀禮。 中央社
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來自美國的神父曾顯道，60年前來台開始在清水天主堂傳教，長期關懷弱勢家庭與長者，也到學校教授英語，去年終於獲得中華民國身分證，讓他可以大聲說「我是正港的台灣人」。

今年86歲的曾顯道，1932年出生在美國紐約市曼哈頓，家中有9個兄弟姊妹，家族都是虔誠的天主教徒，他15歲時就立志要當神父到海外傳教，在修道院歷經11年的修行後，26歲時被瑪利諾外方傳教會派來台灣傳教。

當時曾顯道連台灣在哪裡都不知道，他說：「以前台灣被稱為福爾摩沙（Formosa），我只知道要來亞洲，連要學什麼語言也沒有概念。」1958年就帶著簡單的行李來台報到。

剛開始語言不通，就像又聾又啞，平時見到人只能面帶微笑，「別人都說我是瘋子」。曾顯道說，為了溝通，他拚命學習語言，學國語發音有四種音調，原本以為已經很困難，但接著學閩南語，沒想到有八種音調更難，常發錯音鬧笑話，但也因為這些笑話與人拉近距離。

曾顯道陸續被派到彰化縣二林、北斗、田中與台中沙鹿天主教堂傳教，1985年到清水天主教堂擔任神父至今。除了在教堂從事傳遞福音工作，曾顯道也負責教導來台的傳教士、修士與修女學習中文與閩南語，並用羅馬拼音翻譯教材。

曾顯道也曾到靜宜大學、曉明女中教學生英語，累積不少學生，不少校友每逢節日都會到天主堂探望他，甚至為曾顯道慶生。

靜宜大學英文系退休教師、修女蔡瑛雲回憶，曾顯道精通英語、國語與台語，在教學上和藹可親，在靜宜上英文會話課程時，專業及風趣的教法，深受學生喜愛，課餘時間也協助輔導學生，大家都很佩服。

曾顯道在台工作已滿60年，見證台灣的社會變化，從剛來台時的農業社會，到現今的工商社會。曾顯道說，以前每天走在路上，每個人都在農忙，像是種菜、種田或是割稻，農閒時大家都可以聊天、講話，雖然有時候會被開玩笑稱是「阿豆仔」，但大家感情都很好。

他說，現在不一樣了，已是工業社會，大家看起來都很忙，好像都沒有時間說話，只有晚上才能回到家裡休息，人與人的關心也變的很難得，他希望大家更關心身邊的人事物。

曾顯道除定時主日及平日傳道工作，也會安排早上時間與教友去探視獨居長輩，看看他們是不是有疾病或是不適，適時鼓勵與安慰，和長輩話家常、說說道理，若是需要就醫，也常開車載他們到醫院看病，不少教友也追隨服務。

「神父幾乎沒有脾氣」教友李阿好說，有時候曾顯道傳道遇到不尊重他的人，或是被歧視欺負，總是微笑以對；近幾年曾顯道因為腳部退化，常會有疼痛腫脹的問題，但還是要大家載他去探望獨居教友，「犧牲奉獻的精神真的不是三言兩語可以述說」。

曾顯道也提供教堂的會議室讓無人照顧的孩子課後自習，請教友一起陪讀和照顧。關懷教友之餘，也關心弱勢家庭，並定期到台中監獄進行牧靈關懷，對受刑人循循善誘。

現在常有來自越南、印尼、菲律賓的外籍配偶和移工到清水天主堂聽道，曾顯道也主動關心，視為家人。曾顯道說，這些外籍配偶與移工都是從別的國家來到台灣，他覺得與他們有一樣的身世，儘管現在自己已落地生根在台灣，但總是會多一份感情。

國籍法於民國105年修法後，外籍人士有特殊功勳者，經行政院核准，無需放棄原有國籍，可直接辦理歸化。曾顯道是台中市首名因特殊功勳歸化成為中華民國的國民，市長林佳龍去年8月17日到清水天主堂轉發身分證，許多曾獲幫助的民眾都到場觀禮。

曾顯道說：「我不是陌生人了、不是外勞，我就是同胞，我是正港的台灣人。」

神父

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