11月花博當火車頭 后豐人期待拒邊緣化

2018-06-19 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



台中市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿今天總質詢指出，期望市府以辦奧運的格局、永續建設嘉惠市民，並要求周邊配套要跟上，包括加緊綠空廊道、花博廣設自行車據點並廣為宣傳花博卡的好康，謝志忠說，11月花博是后里、豐原拒邊緣化的關鍵，讓市民很期待。

謝志忠表示，他從2010年就首當其衝提出后豐「拒絕邊緣化」、2014年喊出后豐「拒絕邊緣化 不放手 直到夢想到手」、到2018年要求「花博火車頭 迎向新后豐」，希望市府把花博當奧運來辦！

謝志忠建議，他兩年前就關注綠空廊道，從豐原到大慶21公里。市府今年9月左右才開工，這是觀光客看到豐原的第一印象，希望在花博前完工；花博場地周邊的自行車點須優化，后里目前僅一站，除原本的自行車369計畫，他希望花博場地廣設ibike站點。

他認為市民始終不夠了解花博卡的用途，應要求里幹部共同宣導推廣，多功能整合各局功能，行銷各種好康優惠，申請率自然提升。

張玉嬿建議，市民卡應結合市立高中職以下的學生證，未來是市民卡也是數位學生證，學校廣為宣導，讓台中的孩子從小擁有市民卡，養成使用習慣。

蔡雅玲表示，花博卡應可結合公共自行車傷害險，將借書證、敬老卡、愛心卡、停車優惠、紅利點數...等等便民服務一併納入花博卡。