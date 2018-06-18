親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

大阪強震358人受傷 死亡人數增為4人

賴清德:城市的夢想在河川 視察鹿港溪

2018-06-18 22:47聯合報 記者林宛諭╱即時報導

行政院長賴清德今天到彰化縣彰濱工業區視察離岸風電纜線上岸共同廊道、鹿港溪整治工程、並為鹿港夜間龍舟賽鳴槍，賴清德說，台灣經濟要轉型能源就得轉型，他肯定彰化縣長魏明谷推動風力發電，也勇於「為城市作夢」整治鹿港溪，因為城市的夢想在河川。

賴清德說，台灣幾十年來打下的工商基礎，未來更要數位化，變成數位經濟，變成智慧型國家，經濟要轉型，能源也要轉型，尤其對核能的疑慮，特別在311日本大地震後，大家更認為要支持能源轉型，尤其是空汙影響健康，政府責無旁貸要做能源轉型，具體化就是要風力發電、太陽能、地熱發電、小水力發電等，台灣目前核能發電約12%到15%，再生能源太陽能、風力發電取代核能發電，希望在2025年逐步推動完成。

台灣10個風力發電場址，彰化就佔了7個，賴清德說，能源轉型是否成功，完全要看彰化縣的表現，所以他來關心進度，離岸風電在技術上沒有問題，加壓站和饋線經過的地方，土地取得和民眾的溝通才是重點，彰化縣長魏明谷和立委們都加入協調工作。

賴清德說，能源轉型能減少空汙，邁向非核家園，借力使力，把彰化縣變成風光大縣，魏明谷縣長把收到的稅收馬上用到學生身上，營養午餐可以免費，家長也高興。

賴清德視察鹿港溪時說「城市的夢想在河川，讓市民可以接近河川，幸福感就會出現」鹿港溪幾十年來受到工業、生活汙水汙染，既然魏縣長不怕困難要整治，行政院當然支持，要恢復古時代的自然景觀，甚至要把藝術、歷史再造、自然再造都要納入，不論是在風力發電或整治鹿港溪，魏縣長施政特點就是「敢於作夢，為城市作夢」。

賴清德下鄉名為視察關心建設，不過為彰化縣長魏明谷造勢背書意味濃厚，將參選彰化縣長的國民黨籍立委王惠美也到場關心鹿港溪整治說明，賴清德說，欲連任縣長的魏明谷施政不分藍綠，沒有因為是王委員選區，縣長就忽略，所以大家要支持魏明谷繼續施政，一旁的民進黨立委洪宗熠趁勢說「要支持前瞻計畫啦」，王惠美馬上接說，她任鹿港鎮長時就已提出要整治鹿港溪，謝謝行政院支持，讓敏感的選舉角力暗潮洶湧。

行政院長賴清德(右三)今天到彰化縣視察鹿港溪整治工程，聽縣長魏明谷(左一)的行政...
行政院長賴清德(右三)今天到彰化縣視察鹿港溪整治工程，聽縣長魏明谷(左一)的行政團隊說明整治進度，也將參選彰化縣長的國民黨籍立委王惠美(右二)也到場關心。記者林宛諭／攝影
分享
鹿港夜間龍舟賽今天決賽，夜的鹿港很美麗。記者林宛諭／攝影
鹿港夜間龍舟賽今天決賽，夜的鹿港很美麗。記者林宛諭／攝影
分享
鹿港夜間龍舟賽今天決賽，雖然飄著雨，國際選手也開心下場比賽。記者林宛諭／攝影
鹿港夜間龍舟賽今天決賽，雖然飄著雨，國際選手也開心下場比賽。記者林宛諭／攝影
分享
政院長賴清德(戴白帽者)今天到彰化縣視察鹿港溪整治工程，並說城市的夢想在河川。記...
政院長賴清德(戴白帽者)今天到彰化縣視察鹿港溪整治工程，並說城市的夢想在河川。記者林宛諭／攝影
分享

鹿港賴清德
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

彰化縣文化局要拆獸魂碑 文史工作者罵：彰化人之恥

2018-06-18 19:17

【即時短評】拆獸魂碑是抹掉歷史印記的愚蠢行為

2018-06-18 20:27

穿木屐吵醒穿山甲 台中端午獨家習俗

2018-06-18 18:07

福海宮取午時水 直接從水塔取用「效果不變」

2018-06-18 17:42

嘉大高中採師徒制 學技藝3年免學雜費

2018-06-18 20:12

退休老師籌組視多障協會 關注與協助弱勢者需求

2018-06-18 17:48

鹿港隔岸拔河傍晚上場 夜間龍舟賽蓄勢待發

2018-06-18 15:38

大甲鐵砧山劍井「午時水」 晚來沒了

2018-06-18 13:14

晚來就沒有！ 台中鐵砧山劍井取午時水超夯

2018-06-18 11:31

二水黑泥田拔河 「像回到童年」

2018-06-17 23:32

紓解花博人潮 首條聯外道路開通

2018-06-17 23:16

太平公有荒地變菜園 收成分享弱勢

2018-06-17 23:05

台中敬老愛心卡加值！ 可折計程車費、抵看病負擔

2018-06-17 14:43

空汙問題被批互踢皮球 台電：檢討改善客服回應

2018-06-17 13:00

台中人吃粽要配這味 林佳龍麻薏地圖喚起鄉愁

2018-06-17 11:58

影／二水黑泥田拔河 選手都成了小泥人卻樂開懷

2018-06-17 20:06

台中這片荒地變菜園 還照顧了邊緣戶

2018-06-17 14:15
看更多

熱門文章

整頓混亂中壢火車站 站前交通動線微整型

2018-06-18 07:28

農地違法光電板 拆了閒置恐漏劇毒

2018-06-17 23:54

彰化縣文化局要拆獸魂碑 文史工作者罵：彰化人之恥

2018-06-18 19:17

影／端午立蛋不稀奇 佳冬石光見封路立西瓜

2018-06-18 14:25

淡海輕軌頻試車 預計9月申請初勘

2018-06-18 00:09

影／北港百年古井清澈如初 民眾爭汲「午時水」解毒

2018-06-18 16:35

校園全面裝冷氣？ 柯P：外縣市跟風太好笑了

2018-06-18 10:57

國中女有創意 速繪百名老師成為「櫻桃小丸子」

2018-06-18 07:46

【即時短評】拆獸魂碑是抹掉歷史印記的愚蠢行為

2018-06-18 20:27

9勇將放棄被挖角 組拔河隊代表竹縣爭光

2018-06-18 08:01

內湖交通沒救了? 柯P：戰略錯誤難用戰術彌補

2018-06-18 10:28

修復台南州會古蹟 李孟諺：過去被強迫「變色」都要恢復

2018-06-18 15:43

桃市府一級主管黃金單身漢 顏子傑「想婚了」

2018-06-18 15:31

仁義潭水庫 暫時止渴

2018-06-17 23:43

晚來就沒有！ 台中鐵砧山劍井取午時水超夯

2018-06-18 11:31

F-16失事封山未解除 上五分山拍琉璃光再等等

2018-06-18 20:13

鹿港隔岸拔河傍晚上場 夜間龍舟賽蓄勢待發

2018-06-18 15:38

信二停車場重鋪入口車道 基市府：車輛管制請慢行

2018-06-18 10:00

八年級女生死黨自創韓式飄飄冰 多種獨創口味吸客

2018-06-18 21:10

影／綠里長挺柯P 不怕被開除黨籍

2018-06-18 10:12

端午節龍舟賽 竹縣長候選人意外同框

2018-06-18 14:22

龍潭大池龍舟賽 爭龍王、獅王

2018-06-17 23:28

屏東的雨還在下 香蕉等農損節節攀升

2018-06-18 11:55

影／12頭抹香鯨包圍賞鯨船 遊客好「鯨」喜

2018-06-18 12:29

穿木屐吵醒穿山甲 台中端午獨家習俗

2018-06-18 18:07

影／桃園龍潭龍舟賽 大溪高中奪龍王、九龍里獲頒神農旗

2018-06-18 20:36

影／雲林首屆龍舟賽 縣府隊以0.61秒險勝議會

2018-06-18 11:00

影／苗栗縣龍舟賽冠亞軍重演去年戲碼 消防局扳回一城

2018-06-18 20:25

影／把制服洗乾淨留下來 碇中溫暖傳統上演十年了

2018-06-18 20:14

基隆市龍舟賽環保局9連霸 「墜機」成意外插曲

2018-06-18 17:43

走文青路線賣農產 屏東「田中央」為青農大力行銷

2018-06-18 20:31

新竹陸上划龍舟不怕水 只要用力拉繩索

2018-06-18 11:09

「高雄愛河端午龍舟賽」健身工廠奪競技龍舟雙料冠軍

2018-06-18 18:03

福海宮取午時水 直接從水塔取用「效果不變」

2018-06-18 17:42

不畏大雨 台南鄉親撐傘搶拿五瘟宮午時水

2018-06-18 12:36

二水黑泥田拔河 「像回到童年」

2018-06-17 23:32

品質不輸玉井 快來大內、官田買芒果

2018-06-17 23:56

大安森林公園開齋節 洋溢異國風

2018-06-18 00:06

回收30萬支舊手機 台中打造「綠」獎牌

2018-06-18 14:24

國中小到高中學生訓練1年 演出音樂劇光的孩子

2018-06-18 07:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top