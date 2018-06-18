賴清德:城市的夢想在河川 視察鹿港溪

2018-06-18 22:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



行政院長賴清德今天到彰化縣彰濱工業區視察離岸風電纜線上岸共同廊道、鹿港溪整治工程、並為鹿港夜間龍舟賽鳴槍，賴清德說，台灣經濟要轉型能源就得轉型，他肯定彰化縣長魏明谷推動風力發電，也勇於「為城市作夢」整治鹿港溪，因為城市的夢想在河川。

賴清德說，台灣幾十年來打下的工商基礎，未來更要數位化，變成數位經濟，變成智慧型國家，經濟要轉型，能源也要轉型，尤其對核能的疑慮，特別在311日本大地震後，大家更認為要支持能源轉型，尤其是空汙影響健康，政府責無旁貸要做能源轉型，具體化就是要風力發電、太陽能、地熱發電、小水力發電等，台灣目前核能發電約12%到15%，再生能源太陽能、風力發電取代核能發電，希望在2025年逐步推動完成。

台灣10個風力發電場址，彰化就佔了7個，賴清德說，能源轉型是否成功，完全要看彰化縣的表現，所以他來關心進度，離岸風電在技術上沒有問題，加壓站和饋線經過的地方，土地取得和民眾的溝通才是重點，彰化縣長魏明谷和立委們都加入協調工作。

賴清德說，能源轉型能減少空汙，邁向非核家園，借力使力，把彰化縣變成風光大縣，魏明谷縣長把收到的稅收馬上用到學生身上，營養午餐可以免費，家長也高興。

賴清德視察鹿港溪時說「城市的夢想在河川，讓市民可以接近河川，幸福感就會出現」鹿港溪幾十年來受到工業、生活汙水汙染，既然魏縣長不怕困難要整治，行政院當然支持，要恢復古時代的自然景觀，甚至要把藝術、歷史再造、自然再造都要納入，不論是在風力發電或整治鹿港溪，魏縣長施政特點就是「敢於作夢，為城市作夢」。