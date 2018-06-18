彰化縣文化局要拆獸魂碑 文史工作者罵：彰化人之恥

2018-06-18 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣政府17日下午在永靖鄉獸魂碑、城腳媽廟的廣場舉辦普度儀式，準備拆掉獸魂碑後把獸靈移到溪湖鎮肉品市場內的獸魂碑「合爐」，引來深綠的地方文史工作者陳婉真在臉書貼文痛罵是「彰化人之恥」；文化局今天回應說，碑屬改建，不具保存意義，又妨礙交通才決定拆除。

獸魂碑位在永靖鄉永安街與文建街（舊名三分仔路）轉角，日據時期當地是豬灶，不遠處還有一座收容水流屍的「城腳媽」小廟，最早記錄獸魂碑歷史的書是員林市靜修國小老師邱美都走訪耆老，撰寫的「走讀永靖街」鄉土教材，書中第146頁到149頁，2008年間由文化局出版。她對文化局打算拆掉，也很驚訝，認為當地廣場都是豬灶區域，若真的有礙交通，可後移到城腳媽廟前就好，不應拆掉。

台灣鄉土詩人吳晟在1977年曾以「獸魂碑」為題寫詩，全文如下「吾鄉街仔的前端，有一屠宰場，屠宰場入口處，設一獸魂碑－碑曰：魂兮！去吧！不要轉來，不要轉來啊，快快各自去尋找，安身託命的所在；不要轉來，不要轉來啊。每逢節日，各地來的屠夫，誠惶誠恐燒香獻禮，擺上祭品，你們姑且收下吧，生而為禽畜，就要接受屠刀，不甘願甚麼呢？豬狗禽畜啊，不必哀號，不必控訴，也不必訝異－他們一面祭拜，一面屠殺，並要求和平，這沒甚麼不對；不必哀號，不必控訴，也不必訝異－他們一面屠殺；一面祭拜，一面恐懼你們的冤魂，回來討命；豬狗禽畜啊，魂兮！去吧…」

縣府在廣場搭棚舉辦普度法會時，多名地方文史工作者趕來抗議，要求保存獸魂碑。長期關心彰化歷史建築的陳婉真晚上在臉書貼文，砲轟文化局想拆除是彰化人之恥，她指出，2011間她在寫二戰台籍老兵的故事時曾拍照並放在書中，證明台灣人連要宰殺的豬都要立碑祭拜。

陳婉真強調「歷史與文化是一個國家的共同資產，沒有自己的文化與史觀，國家當然沒有方向，這是當今本土政權的最大危機。」，很多網友留言聲援，也痛批文化局變成文化拆除隊。

文化局在臉書的「彰化縣文化局」專頁回覆，指出當地耆老表示今日獸魂碑樣貌是近年新建的建物，與日治時期建物之樣貌、地點位置與環境空間皆不相同，無須依文化資產保護法第15條規定保留。