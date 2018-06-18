親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

日航、全日空屈服改列「中國台灣」 外交部嚴正抗議

要上班了！未來一周天氣如何 氣象局一張圖說明

彰化縣文化局要拆獸魂碑 文史工作者罵：彰化人之恥

2018-06-18 19:17聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣政府17日下午在永靖鄉獸魂碑、城腳媽廟的廣場舉辦普度儀式，準備拆掉獸魂碑後把獸靈移到溪湖鎮肉品市場內的獸魂碑「合爐」，引來深綠的地方文史工作者陳婉真在臉書貼文痛罵是「彰化人之恥」；文化局今天回應說，碑屬改建，不具保存意義，又妨礙交通才決定拆除。

獸魂碑位在永靖鄉永安街與文建街（舊名三分仔路）轉角，日據時期當地是豬灶，不遠處還有一座收容水流屍的「城腳媽」小廟，最早記錄獸魂碑歷史的書是員林市靜修國小老師邱美都走訪耆老，撰寫的「走讀永靖街」鄉土教材，書中第146頁到149頁，2008年間由文化局出版。她對文化局打算拆掉，也很驚訝，認為當地廣場都是豬灶區域，若真的有礙交通，可後移到城腳媽廟前就好，不應拆掉。

台灣鄉土詩人吳晟在1977年曾以「獸魂碑」為題寫詩，全文如下「吾鄉街仔的前端，有一屠宰場，屠宰場入口處，設一獸魂碑－碑曰：魂兮！去吧！不要轉來，不要轉來啊，快快各自去尋找，安身託命的所在；不要轉來，不要轉來啊。每逢節日，各地來的屠夫，誠惶誠恐燒香獻禮，擺上祭品，你們姑且收下吧，生而為禽畜，就要接受屠刀，不甘願甚麼呢？豬狗禽畜啊，不必哀號，不必控訴，也不必訝異－他們一面祭拜，一面屠殺，並要求和平，這沒甚麼不對；不必哀號，不必控訴，也不必訝異－他們一面屠殺；一面祭拜，一面恐懼你們的冤魂，回來討命；豬狗禽畜啊，魂兮！去吧…」

縣府在廣場搭棚舉辦普度法會時，多名地方文史工作者趕來抗議，要求保存獸魂碑。長期關心彰化歷史建築的陳婉真晚上在臉書貼文，砲轟文化局想拆除是彰化人之恥，她指出，2011間她在寫二戰台籍老兵的故事時曾拍照並放在書中，證明台灣人連要宰殺的豬都要立碑祭拜。

陳婉真強調「歷史與文化是一個國家的共同資產，沒有自己的文化與史觀，國家當然沒有方向，這是當今本土政權的最大危機。」，很多網友留言聲援，也痛批文化局變成文化拆除隊。

文化局在臉書的「彰化縣文化局」專頁回覆，指出當地耆老表示今日獸魂碑樣貌是近年新建的建物，與日治時期建物之樣貌、地點位置與環境空間皆不相同，無須依文化資產保護法第15條規定保留。

文化局強調，獸魂碑地點屬縣有地，目前無人管理，只是考量當地交通和環境，準備規畫新建「獸魂碑」，要將「獸靈」依地方民俗遷移到溪湖鎮彰化肉品市場「合爐」後，由專人祭拜管理，當天舉行普渡祈福儀式，並無拆工程。

永靖鄉永安街和文建街轉角的「獸魂碑」是永靖發展的歷史印記，彰化縣政府準備拆掉，引...
永靖鄉永安街和文建街轉角的「獸魂碑」是永靖發展的歷史印記，彰化縣政府準備拆掉，引起文史工作者撻伐。記者何烱榮／攝影
分享
彰化縣政府以交通安全的理由，準備拆掉永靖鄉永安街和文建街轉角的「獸魂碑」，引起文...
彰化縣政府以交通安全的理由，準備拆掉永靖鄉永安街和文建街轉角的「獸魂碑」，引起文史工作者撻伐，指出對角的電桿和回收箱才是路口的影響駕駛人視線的障礙。記者何烱榮／攝影
分享
永靖鄉永安街和文建街轉角的獸魂碑、廣場和附不遠處的城腳媽廟，是永靖發展的歷史印記...
永靖鄉永安街和文建街轉角的獸魂碑、廣場和附不遠處的城腳媽廟，是永靖發展的歷史印記。記者何烱榮／攝影
分享
獸魂碑的日據時期建造的舊照片，這是住在附近的退休校長蕭富雄家人在1976年拍攝喪...
獸魂碑的日據時期建造的舊照片，這是住在附近的退休校長蕭富雄家人在1976年拍攝喪家在獸魂碑廣場舉辦「弄樓」儀式中表演雜耍的情形。圖／翻攝邱美都老師所著「走讀永靖街」。
分享
彰化縣政府17日下午普度儀式後準備拆除獸魂碑，引來文史工作者撻伐。照片／彰化縣政...
彰化縣政府17日下午普度儀式後準備拆除獸魂碑，引來文史工作者撻伐。照片／彰化縣政府提供
分享
永靖鄉永安街和文建街轉角的「獸魂碑」是永靖發展的歷史印記，彰化縣政府準備拆掉，引...
永靖鄉永安街和文建街轉角的「獸魂碑」是永靖發展的歷史印記，彰化縣政府準備拆掉，引起文史工作者撻伐。記者何烱榮／攝影
分享
彰化縣政府17日下午普度儀式後準備拆除獸魂碑，引來文史工作者撻伐。照片／彰化縣政...
彰化縣政府17日下午普度儀式後準備拆除獸魂碑，引來文史工作者撻伐。照片／彰化縣政府提供
分享

文化局文史工作者
捷報！聯合新聞網勇奪新聞網站第一！！

相關新聞

穿木屐吵醒穿山甲 台中端午獨家習俗

2018-06-18 18:07

福海宮取午時水 直接從水塔取用「效果不變」

2018-06-18 17:42

退休老師籌組視多障協會 關注與協助弱勢者需求

2018-06-18 17:48

鹿港隔岸拔河傍晚上場 夜間龍舟賽蓄勢待發

2018-06-18 15:38

大甲鐵砧山劍井「午時水」 晚來沒了

2018-06-18 13:14

晚來就沒有！ 台中鐵砧山劍井取午時水超夯

2018-06-18 11:31

二水黑泥田拔河 「像回到童年」

2018-06-17 23:32

紓解花博人潮 首條聯外道路開通

2018-06-17 23:16

太平公有荒地變菜園 收成分享弱勢

2018-06-17 23:05

台中敬老愛心卡加值！ 可折計程車費、抵看病負擔

2018-06-17 14:43

空汙問題被批互踢皮球 台電：檢討改善客服回應

2018-06-17 13:00

台中人吃粽要配這味 林佳龍麻薏地圖喚起鄉愁

2018-06-17 11:58

想問台中空汙 她打給台電卻被要求回撥市民專線

2018-06-17 07:47

影／二水黑泥田拔河 選手都成了小泥人卻樂開懷

2018-06-17 20:06

台中這片荒地變菜園 還照顧了邊緣戶

2018-06-17 14:15
看更多

熱門文章

買芒果不用衝玉井 這裡「檨仔市」營運已半世紀

2018-06-17 22:53

整頓混亂中壢火車站 站前交通動線微整型

2018-06-18 07:28

農地違法光電板 拆了閒置恐漏劇毒

2018-06-17 23:54

淡海輕軌頻試車 預計9月申請初勘

2018-06-18 00:09

影／端午立蛋不稀奇 佳冬石光見封路立西瓜

2018-06-18 14:25

校園全面裝冷氣？ 柯P：外縣市跟風太好笑了

2018-06-18 10:57

影／北港百年古井清澈如初 民眾爭汲「午時水」解毒

2018-06-18 16:35

國中女有創意 速繪百名老師成為「櫻桃小丸子」

2018-06-18 07:46

內湖交通沒救了? 柯P：戰略錯誤難用戰術彌補

2018-06-18 10:28

9勇將放棄被挖角 組拔河隊代表竹縣爭光

2018-06-18 08:01

影／二水黑泥田拔河 選手都成了小泥人卻樂開懷

2018-06-17 20:06

仁義潭水庫 暫時止渴

2018-06-17 23:43

修復台南州會古蹟 李孟諺：過去被強迫「變色」都要恢復

2018-06-18 15:43

晚來就沒有！ 台中鐵砧山劍井取午時水超夯

2018-06-18 11:31

信二停車場重鋪入口車道 基市府：車輛管制請慢行

2018-06-18 10:00

桃市府一級主管黃金單身漢 顏子傑「想婚了」

2018-06-18 15:31

鹿港隔岸拔河傍晚上場 夜間龍舟賽蓄勢待發

2018-06-18 15:38

影／綠里長挺柯P 不怕被開除黨籍

2018-06-18 10:12

龍潭大池龍舟賽 爭龍王、獅王

2018-06-17 23:28

端午節龍舟賽 竹縣長候選人意外同框

2018-06-18 14:22

屏東的雨還在下 香蕉等農損節節攀升

2018-06-18 11:55

影／雲林首屆龍舟賽 縣府隊以0.61秒險勝議會

2018-06-18 11:00

影／12頭抹香鯨包圍賞鯨船 遊客好「鯨」喜

2018-06-18 12:29

彰化縣文化局要拆獸魂碑 文史工作者罵：彰化人之恥

2018-06-18 19:17

新竹陸上划龍舟不怕水 只要用力拉繩索

2018-06-18 11:09

基隆市龍舟賽環保局9連霸 「墜機」成意外插曲

2018-06-18 17:43

二水黑泥田拔河 「像回到童年」

2018-06-17 23:32

呂道南神父辭世 副總統默默送行

2018-06-17 23:02

品質不輸玉井 快來大內、官田買芒果

2018-06-17 23:56

不畏大雨 台南鄉親撐傘搶拿五瘟宮午時水

2018-06-18 12:36

大安森林公園開齋節 洋溢異國風

2018-06-18 00:06

紓解花博人潮 首條聯外道路開通

2018-06-17 23:16

穿木屐吵醒穿山甲 台中端午獨家習俗

2018-06-18 18:07

國中小到高中學生訓練1年 演出音樂劇光的孩子

2018-06-18 07:27

郵局整修要砍樹？ 白鶺鴒家岌岌可危

2018-06-17 23:59

回收30萬支舊手機 台中打造「綠」獎牌

2018-06-18 14:24

福海宮取午時水 直接從水塔取用「效果不變」

2018-06-18 17:42

影／迎端午取「午時水」台南善化慶安宮前排人龍

2018-06-18 12:31

風雨生信心 龍舟賽雨中競技

2018-06-18 00:20

八斗子新船入港 撐傘搶撈麻糬

2018-06-17 23:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top