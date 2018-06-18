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退休老師籌組視多障協會 關注與協助弱勢者需求

2018-06-18 17:48聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中二中退休老師袁靜娟因兒子是「視多障（礙）」者，她為了照顧兒子，除了一路走來備感辛勞，還得面對兒子長大、自己老化，以及未來恐沒有收容單位的艱難局面。因此，她最近跳出來籌組台灣第一個「視多障協會」希望藉著協會成立，能替視多障者做些事，也讓政府重視這個問題。

所謂的視多障，是視覺障礙合併智能、情緒障礙、癲癇、知覺異常、聽語障礙、吞嚥障礙、大腦性損傷，伴隨肢體障礙或病弱等其中的一種、多種或全部。

袁靜娟說，視多重障礙者在兩種或兩種以上的障礙交互作用下，無法以語言表達基本的需求，因此他們可能作出令人困擾、有破壞性的不適當行為，來表達內在想法及需求。因為溝通困難，家庭所需耗費的支出、照顧上的體力、撫育的心境，往往令照護者心力交瘁。

袁靜娟說，她的兒子已21歲，從台中特殊教育學校畢業後，目前進入惠民盲校的重建班，可以照顧到25歲，但是25歲以後就沒有單位可以收容，要一直到50歲，才有政府的長照可以銜接，中間這一段的照顧完全空白。

她說，她擔任老師，還有丈夫以及另兩個兒子已經長大，情況與其他家庭比較起來相形之下好一些，但很多家庭是單親家庭，經濟窘困，要照顧視多障者就是一大難題。她還常接到有視多障者的家長半夜打來訴苦說：「想死了，一了百了！」可見其中的辛酸。

袁靜娟說，最好的情況是政府肩負起照顧責任，但目前並沒有；因此，在此之前，她跳出來籌組視多障協會，希望藉著協會的成立，能夠為這群弱勢發聲，並在有限資源下成立社區家園，照顧有需要的家庭。

袁靜娟籌組協會的募資活動還在進行中，募資平台網址是：https://www.flyingv.cc/projects/19617希望大家给予支持。

為兒子清口腔。圖／袁靜娟提供
為兒子清口腔。圖／袁靜娟提供
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幫助兒子進食。圖／袁靜娟提供
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老化長照癲癇
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