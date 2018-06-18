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鹿港隔岸拔河傍晚上場 夜間龍舟賽蓄勢待發

2018-06-18 15:38聯合報 記者林宛諭╱即時報導

要過最有氣氛的端午節到彰化縣鹿港鎮就對了，鹿港龍舟賽今天決賽，傍晚除了有隔岸拔河、夜間龍舟賽，還有鹿港公會堂光雕秀，今天上午彰化縣長魏明谷也到鹿港統一渡假村鹿港文創會館主持巧聖先師祭祀典儀，民眾可把握到鹿港看緊張的龍舟賽、魯班公宴工藝家作品展示。

鹿港鎮的端午節傳統味十足，一早宏碁榮譽董事長暨創辦人施振榮夫婦、鹿港鎮長黃振彥等人就與洛津國小小朋友們在龍山寺「快閃」演奏和演唱「鹿港映象」，這是施振榮為家鄉鹿港徵稿、並請來金曲獎創作奬得主、灣聲樂團音樂總監李哲藝製作的作品，端午節在鹿港用流行演唱、南管演奏等不同表演，希望帶給大家對鹿港風情有更深刻感受，今天下午4時在福祿溪龍舟賽現場還有萬人齊唱和教唱活動。

魏明谷今天上午也到鹿港統一渡假村鹿港文創會館主持巧聖先師祭祀典儀，彰化縣知名工藝家的木雕、錫藝、燈籠等工藝也在魯班公宴中展出。

彰化縣今年首度恢復在鹿港舉辦睽違20年以上的「隔岸拔河」趣味比賽，來自美國、馬來西亞、加拿大、德國、日本等國際選手也與國內選手等共126隊進行龍舟決賽，還有中彰投苗四縣市首長進行表演賽，民眾可到福祿溪看緊張的龍舟賽，現場更邀請到玖壹壹等人氣團體現場演出。

彰化市公所今天上午在寶廍里彰化景觀公園也舉辦「屈原文化節端午活動」，魏明谷和彰化市長邱建富也出席，包括陸上龍舟親子DIY創作、大竹國小小朋友的吟詩及歌仔戲表演、立蛋、肉粽品嘗、祭拜屈原儀式等熱鬧滾滾。

鹿港龍舟賽今天決賽，傍晚除了有隔岸拔河、還有夜間龍舟賽，還有鹿港公會堂光雕秀。記...
鹿港龍舟賽今天決賽，傍晚除了有隔岸拔河、還有夜間龍舟賽，還有鹿港公會堂光雕秀。記者林宛諭／攝影
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鹿港統一渡假村鹿港文創會館有魯班公宴工藝家作品展示，民眾可把握機會前往觀賞。記者...
鹿港統一渡假村鹿港文創會館有魯班公宴工藝家作品展示，民眾可把握機會前往觀賞。記者林宛諭／攝影
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鹿港統一渡假村鹿港文創會館有魯班公宴工藝家作品展示，民眾可把握機會前往觀賞。記者...
鹿港統一渡假村鹿港文創會館有魯班公宴工藝家作品展示，民眾可把握機會前往觀賞。記者林宛諭／攝影
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鹿港鎮的端午節傳統味十足，一早宏碁榮譽董事長暨創辦人施振榮夫婦、鹿港鎮長黃振彥等...
鹿港鎮的端午節傳統味十足，一早宏碁榮譽董事長暨創辦人施振榮夫婦、鹿港鎮長黃振彥等人就與洛津國小小朋友們在龍山寺「快閃」演奏和演唱「鹿港映象」。記者林宛諭／攝影
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鹿港鎮的端午節傳統味十足，一早宏碁榮譽董事長暨創辦人施振榮夫婦就與洛津國小小朋友...
鹿港鎮的端午節傳統味十足，一早宏碁榮譽董事長暨創辦人施振榮夫婦就與洛津國小小朋友們在龍山寺「快閃」演奏和演唱「鹿港映象」。記者林宛諭／攝影
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鹿港龍舟賽
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