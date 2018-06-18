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公民團體籲保留獸魂碑 文化局：依法審查

2018-06-18 13:52中央社 彰化18日電

有公民團體在臉書上發言指稱，位於彰化永靖鄉的獸魂碑將拆除，質疑彰化縣政府不重視古蹟，縣府文化局說明，現在的獸魂碑已非日治時期的原貌，但有人提報歷史建築會依法審查。

有公民團體在臉書貼文指稱，位於彰化永靖鄉文建街和永安街口在日治時期設置的獸魂碑，將被拆除，已有民眾向文化局申請歷史建築，而永靖獸魂碑是地方重要的文化史蹟，座落在縣府經管的公有土地上，也沒有開發或開路危機，呼籲縣政府將公產原地保留，這樣對文資保存具有正面意義。

針對公民團體的質疑，彰化縣文化局今天發出新聞稿解釋，現今的獸魂碑已經不是日治時期的原貌，根據地方耆老的說法，日治時期的獸魂碑原本是10公尺高的圓柱杆，上窄下寬的碑體下方有2座圓盤，圓盤下有4根支架，不過原有的碑體已在民國80幾年的時候拆除。

文化局指出，現今的獸魂碑是在民國90幾年時設置的，不管在位置以及形狀都已和日治時期的獸魂碑不同，沒有專人管理祭祀，屠宰業也因受到法令限制已停業數十年。鄉公所基於交通以及環境考量，建請縣府拆除，目前規劃將新建的獸魂碑的獸靈依地方民俗移到彰化肉品市場合爐後，由專人祭拜管理。

由於現存獸魂碑歷史沒有超過50年，無法依文資法規定在拆除遷移前，先由文化局進行文化資產價值評估，不過因有民眾依文資法提報歷史建築，文化局仍將依法進行審查。

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