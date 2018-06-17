影／二水黑泥田拔河 選手都成了小泥人卻樂開懷

2018-06-17 20:06 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



「啊！好滑喔！」第一屆「黑泥田拔河比賽」今天在彰化縣二水鄉八堡圳邊登場，上午天公作美，昨天雖然下了雨，但今天上午還有藍天白雲，暖呼呼的天氣踏進田水裡非常舒服，，所有的參賽選手全都著短褲、赤腳踏進有水的濕滑田間，不少人一踩進去才要移動就摔個四腳朝天，每個人都變成小泥人，但現場卻是笑聲不斷，許多在地人都笑說：「好像回到童年，在田裡玩耍的時光」。

彰化縣二水鄉位於濁水溪畔，濁水溪帶來的土壤呈現灰黑色，是有機質含量高的黑土，相當肥沃，因此二水鄉種植稻米、茄子、苦瓜都果實碩大又美味。主辦單位源泉社區發展協會理事長賴昭旭說，小時候同學們每天都在田裡玩，光著腳抓泥鰍、打泥巴仗，但現在的小孩很少接觸土地，這次會舉辦黑泥田拔河比賽，讓大人們回憶童年，讓小孩們豐富童年。

今天的比賽場地就在八堡圳旁田間，2個30公尺長的賽道之前種植地瓜葉，為了作為比賽場地，還特地整平、放水保持濕潤，賴昭旭說，與「溪州黑泥季」不同，「我們田間的水比較多」，希望讓參賽者更能感受泥水中玩耍的樂趣。參賽的六年級學生李東諭說，這是他第一次在田裡拔河，直說很好玩，但也說「根本就站不住阿，超滑！」他說，踩在泥巴上根本沒有著力點，不少人繩子一拉，腳下一用力，就直接滑進泥水裡。參賽者李俊憲也說：「喝了不少泥巴水！味道就像小時候收驚喝的符水」，然後哈哈大笑。