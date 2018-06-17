熊貓彩繪社區活化 石龜社區散發活力

2018-06-17 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 邱奕能 ╱即時報導



石龜社區鄰近石龜溪，因盛產竹子，發展協會在鄉村內彩繪熊貓、發展生態池，還自力舉辦花海季、舉辦「跨年」晚會、自組巡守隊守護社區內火車站，讓居民茶餘飯後，帶著大小朋友有個好去處，社區氣氛不再恬靜，處處充滿熱鬧氣氛。

遊客到達石龜社區，黃景鴻會安排社區志工，導覽社區內眾特色古蹟，戲院、古剎天后宮、百年老厝，讓遊客在逗趣熊貓動作前，翻開石龜過去繁華熱鬧的一頁。

石龜火車站前花團錦簇，居民自種波斯菊、向日葵、蘭花等花材作物，打造10公頃花海；鄉村也自辦「跨年」晚會，農曆除夕夜前，鄉村在社區內施放六分鐘煙火，讓煙花燦爛迎接新的一年。每到慶典，還有樂團表演、摸彩、甚至邀請全國院校舉辦管樂比賽。

過去鄰近的石龜火車站附近沒有路燈，雖然號稱是迷你小車站，現每日人流量也只有百多人，雖只有區間車停靠，是台鐵縱貫線彰化到高雄站停靠車次最少的車站

石龜社區自組巡邏隊維護社區內石龜火車站，保護來往旅客安全，