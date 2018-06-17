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鹿港慶端陽作詩吟唱 展現離岸風電期許

2018-06-17 17:02中央社 彰化縣17日電

彰化鹿港慶端陽系列活動，全國詩社聯合擊缽大會今天在鹿港文武廟登場，現場除透過傳統詩創作與吟唱，來表現對離岸風電再生能源政策的期許，也盼提振詩風、推展吟唱風氣。

彰化縣政府文化局與文開詩社合辦全國詩社聯合擊缽大會，上午在鹿港文武廟登場，彰化縣長魏明谷、文化局長陳文彬、文開詩社理事長洪一平等人出席，活動廣邀全國詩人參加，眾人透過傳統詩的創作與吟唱來表現對離岸風電再生能源政策期許。

首唱以離岸風力發電與海域漁業共榮發展為詩題，次唱詩題為文開詩社展望，先由魏明谷抽出詩韻，再由詩人以傳統文人調、福建調、宜蘭調、鹿港調、恆春調或各種古調吟唱詩、詞，而為增加詩人興致，現場還有國樂演奏與揮毫，營造詩、書、畫合一氛圍。

魏明谷表示，鹿港開發歷史很早，因此鹿港有很多文人雅士；此外，彰化外海有世界最好風場及台灣最淺海域，國際許多離岸風力開發商聚焦彰化，全國詩社聯合擊缽大會以離岸風力及與漁民共榮為詩題，用各地不同腔調與古調吟詩獲得樂趣。

洪一平表示，日治時代有近300個詩社，但現在只剩約30個詩社，今天活動有25個詩社參與，顯示鹿港文風鼎盛，感謝全國各詩社詩人參加，一起來為漢學文化努力。

鹿港魏明谷
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