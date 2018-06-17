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鹿港溪花34億整治 環保團體提醒：不要「三面光」水泥河

2018-06-17 08:18聯合報 記者林宛諭╱即時報導

鹿港溪風華再現」工程斥資34億多元，是彰化縣政府推動「鹿港國家歷史風景區」重點計劃之一，希望讓原本髒臭的鹿港溪重現往日千帆入港風華，並營造河岸休閒親水空間，不過才動工不久，就被環保團體質疑工程可能再營造出一條水泥河，彰化縣府水利資源處處長陳詔慶表示，鹿港溪兼具區域排水功能，護岸得具備相當安全性，但上游會有自然曲道保留生態環境。

目前位於鹿港市區邊緣的舊鹿港溪在清朝是商船可以駛入的河道，是當時與中國貿易運輸的商船集散地，後因港灣淤積成為陸地，舊鹿港溪也失去商船運輸功能，後來成為匯集市區雨汙水的區域排水溝，但也因汙染成為臭水溝。

彰化縣政府爭取「前瞻基礎建設計畫」將「鹿港溪風華再現」計劃列入，獲中央支持，今年3月並由彰化縣長魏明谷等人舉行動土儀式，工程分為「水質淨化改善」包括1億多元淨水廠、8億多元的「鹿港溪排水護岸及水岸環境營造」、「鹿港福興汙水下水道」25億元等三大部分，希望同時達到治水、淨水及親水整治目標。

目前工程均已完成發包，鹿港水資源回收中心預訂在109年完工，水質淨化處理將在108年完工，鹿港溪護岸與景觀營造將在109年完工。

不過施工期間卻被質疑「先砍舊樹再植新樹」，彰化縣環保聯盟總幹事施月英說，施工期間不僅小葉欖仁樹被過度修剪，可能無法存活，不少被移植的樹可能更難活命，工程單位為何不配合植栽現況調整工程，這種粗糙手法，讓人難以認同。

施月英更強調，河川整治工程，更應著重在源頭減汙，如何減少生活廢水等汙染，才能讓溪流真正找回乾淨面貌，也應避免只是「三面光」的水泥河施工方式，應保留更多自然河道，生態不被破壞，鹿港溪才能美更久。

陳詔慶說，整治工程已納入源頭減汙，規劃於上游設礫間處理設施以淨化水質，每日提供6000噸乾淨清水注入鹿港溪作為日常水源，沿岸兩側設置截流溝全面截留生活汙水至下游水資源回收中心淨化處理，並預埋管線將處理後淨水回送至上游為枯水時期備用水源；中、上游1.5公里水岸環境透過生態規劃手法，融合當地歷史文化、人文景觀及工藝建築元素，營造具鹿港在地生活特色的水岸空間。

136株需移植的樹木多是生長不良、樹齡不大的構樹、血桐等，陳詔慶說，鹿港溪沿岸數十年以上大樹不多，還有200多株都儘可能保留。

彰化縣「鹿港溪風華再現」工程是彰化縣政府推動「鹿港國家歷史風景區」重要計劃，目前...
彰化縣「鹿港溪風華再現」工程是彰化縣政府推動「鹿港國家歷史風景區」重要計劃，目前正在施工，環保團體呼籲工程期間應妥善保留路樹，且兼顧生態，避免建造另一條水泥河。記者林宛諭／攝影
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彰化縣「鹿港溪風華再現」工程是彰化縣政府推動「鹿港國家歷史風景區」重要計劃，目前...
彰化縣「鹿港溪風華再現」工程是彰化縣政府推動「鹿港國家歷史風景區」重要計劃，目前正在施工，但卻被環保團體質疑過度修剪樹木、「先砍舊樹再植新樹」，施工單位解釋移植的樹木多是生長不良的，沿途還有200多株樹木都盡可能保留。記者林宛諭／攝影
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鹿港水資源
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