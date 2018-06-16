能洗不能吃的艾草香粽 偏鄉小學端午節創意教學

2018-06-16 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



又是驪歌聲唱時，端午節也快到了，偏鄉的彰化縣廣興國小學童這幾天跟著老師李育玲，利用校園的艾草、薄荷香草和芋頭葉，做出粽子形狀的艾草手工香皂，送給4名學長姊當畢業禮物，也過一次與眾不同的端午節。

「粽子香皂的薄荷香味很濃，我很喜歡，學弟妹，謝謝你們。」六年級女生詹惠喬說，收到粽子香皂禮物非常特別，她會好好收藏。男生林鼎哲、康閔欽和康閔欽也說，粽子香皂是外面買不到，包了學弟妹和老師的祝福，希望明天能回來學校跟學弟妹再一起做粽子香皂。

彰化縣小學共174所，二林鎮廣興國小學生只有33名，是最迷你的偏鄉小學。代課老師李育玲家住高雄市，到彰化縣投入偏鄉教育，她說，原本想帶學生學做傳統的肉粽，想到19日晚上要為六年級4名學生舉辦畢業典禮，決定指導學生動手做創意粽子香皂，讓他們難忘的的端午節活動，也讓畢業生獲得不一樣的禮物。

校長廣寶嘉說，校園栽種艾草、芋頭和多種香草植物，李育玲具有農業經濟暨社工背景，在課後及夜光社團時間，帶領全校學生混齡教學，進行「食農教育」和「可食地景」的營造。

李育玲說，清洗艾草和薄荷香草後鋪在陽光下曝曬2、3天，曬乾後攪碎，再將芋頭葉子折成漏斗狀，接下來融化皂基，加入喜愛的顏色和精油(香草或艾草)，倒入芋頭葉模型中，置放一天一夜變硬後，再包成粽子形狀，最後綁線，就是一顆獨一無二的皂粽。

五年級女生林麗津說，皂粽很有創意，用學校的香草或艾草來做，洗起來很香，我非常喜歡。五甲男生林金倫說，沒想到可以用芋葉包皂粽，不知不覺我也學會怎麼包粽子了。二甲洪沛穎說，我喜歡自己做的透明香皂，三角形，很像寶石。三甲洪品嘉說，肥皂可以融化很神奇，還可以加入自己喜歡的顏色，很好玩。