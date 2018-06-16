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能洗不能吃的艾草香粽 偏鄉小學端午節創意教學

2018-06-16 07:40聯合報 記者何烱榮╱即時報導

又是驪歌聲唱時，端午節也快到了，偏鄉的彰化縣廣興國小學童這幾天跟著老師李育玲，利用校園的艾草、薄荷香草和芋頭葉，做出粽子形狀的艾草手工香皂，送給4名學長姊當畢業禮物，也過一次與眾不同的端午節。

「粽子香皂的薄荷香味很濃，我很喜歡，學弟妹，謝謝你們。」六年級女生詹惠喬說，收到粽子香皂禮物非常特別，她會好好收藏。男生林鼎哲、康閔欽和康閔欽也說，粽子香皂是外面買不到，包了學弟妹和老師的祝福，希望明天能回來學校跟學弟妹再一起做粽子香皂。

彰化縣小學共174所，二林鎮廣興國小學生只有33名，是最迷你的偏鄉小學。代課老師李育玲家住高雄市，到彰化縣投入偏鄉教育，她說，原本想帶學生學做傳統的肉粽，想到19日晚上要為六年級4名學生舉辦畢業典禮，決定指導學生動手做創意粽子香皂，讓他們難忘的的端午節活動，也讓畢業生獲得不一樣的禮物。

校長廣寶嘉說，校園栽種艾草、芋頭和多種香草植物，李育玲具有農業經濟暨社工背景，在課後及夜光社團時間，帶領全校學生混齡教學，進行「食農教育」和「可食地景」的營造。

李育玲說，清洗艾草和薄荷香草後鋪在陽光下曝曬2、3天，曬乾後攪碎，再將芋頭葉子折成漏斗狀，接下來融化皂基，加入喜愛的顏色和精油(香草或艾草)，倒入芋頭葉模型中，置放一天一夜變硬後，再包成粽子形狀，最後綁線，就是一顆獨一無二的皂粽。

五年級女生林麗津說，皂粽很有創意，用學校的香草或艾草來做，洗起來很香，我非常喜歡。五甲男生林金倫說，沒想到可以用芋葉包皂粽，不知不覺我也學會怎麼包粽子了。二甲洪沛穎說，我喜歡自己做的透明香皂，三角形，很像寶石。三甲洪品嘉說，肥皂可以融化很神奇，還可以加入自己喜歡的顏色，很好玩。

家長會長魏吉良說，每年此時，各地社區都有傳統的包粽體驗，學校推出「很香又能洗的粽子」，讓社區和家長驚豔。吳校長帶領老師教學的動能很強，把生活應用、自然科和節慶教育一起結合，這項端午節創意教學非常棒。

彰化縣最迷你的廣興國小學童跟著老師學做粽子形狀的艾草手工香皂，過不一樣的端午節，...
彰化縣最迷你的廣興國小學童跟著老師學做粽子形狀的艾草手工香皂，過不一樣的端午節，送給六年級學長姊當畢業禮物。記者何烱榮／攝影
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彰化縣最迷你的廣興國小學童跟著老師學做粽子形狀的艾草手工香皂，過不一樣的端午節，...
彰化縣最迷你的廣興國小學童跟著老師學做粽子形狀的艾草手工香皂，過不一樣的端午節，送給六年級學長姊當畢業禮物。記者何烱榮／攝影
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彰化縣最迷你的廣興國小學童跟著老師李育玲（左2），學做粽子形狀的艾草手工香皂，過...
彰化縣最迷你的廣興國小學童跟著老師李育玲（左2），學做粽子形狀的艾草手工香皂，過不一樣的端午節，送給六年級學長姊當畢業禮物。記者何烱榮／攝影
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彰化縣最迷你的廣興國小學童跟著老師學做粽子形狀的艾草手工香皂，過不一樣的端午節，...
彰化縣最迷你的廣興國小學童跟著老師學做粽子形狀的艾草手工香皂，過不一樣的端午節，送給六年級學長姊當畢業禮物。記者何烱榮／攝影
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彰化縣最迷你的廣興國小學童跟著老師學做粽子形狀的艾草手工香皂，過不一樣的端午節，...
彰化縣最迷你的廣興國小學童跟著老師學做粽子形狀的艾草手工香皂，過不一樣的端午節，送給六年級學長姊當畢業禮物。記者何烱榮／攝影
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彰化縣最迷你的廣興國小學童跟著老師學做粽子形狀的艾草手工香皂，過不一樣的端午節，送給六年級學長姊當畢業禮物。記者何烱榮／攝影
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粽子端午節偏鄉教育
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