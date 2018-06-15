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滯留鋒＋西南氣流又來了 明下半天再雨襲南部

彰化沒下大雨也跟著搶收 農會門口運穀車從早排到深夜

2018-06-15 20:14聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣沒有，也不會下大雨，不要再搶收了！農會大聲呼籲，南彰化的溪州、埤頭、竹塘和田尾地區這幾天只是偶而小雨，農民也跟著南台灣搶割一期稻作，各農會和糧商無法消化，濕度收購價直直落，傳出一度低到每百台斤850元，今天農會按照農糧署指示以930元保證價格收購，糧商收購價也回升到880元。

溪州鄉農會擁有彰化縣規模最大的稻穀烘乾中心，共11部烘乾機，正常濕度下一天能烘約300噸濕穀；14日收購到半夜，共約800噸濕穀，今天又是運穀車從早到深夜大擺長龍，不知會收到深夜幾點，。

總幹事彭顯賦說，溪州農會9日就開門收購濕穀，正常的收購濕度在28度以下，需要20小時才能烘乾，這幾天稻穀濕度都在31、32度，需要 30多小時才能烘乾。「每天收購都爆量，根本無法消化，只好轉運到北彰化，拜託有烘乾設備的農會幫忙烘，希望農民不要再搶收了」。

總幹事彭顯賦說，因農村人力老化又缺工，多年來割稻和運稻有專業的「包頭（台語）」負責，採一條龍按分（稻田面積）收錢，包頭從台灣南部一路往北承包收割和送給當地農會收購烘乾。因政府補助烘穀每公斤2元，只要濕度在正常以下，農民不用再出錢，濕度超標，因烘乾時間加長，農民可能要負擔一些，收購價又被壓低，搶收的損失不小。

按照往年作息，彰化縣一期稻都在端午節前兩天，才開始由南彰往北彰收割；因幾天前，有一天凌晨彰化縣下了一場大雨，後來氣象局又說未來會再有豪雨，讓農民心慌，才跟著南部搶先跟「包頭」預約收割，溪州農會被迫提前在9日收購濕穀，是彰化縣最早收購一期稻的農會。彭顯賦說，部分農民擔心叫不到收割機，搶先跟包頭預約，才會沒下大雨，也只好提前收割。

彰化縣溪州鄉擁有11部烘稻機，是全縣最大的稻穀烘乾中心，這兩天都是24小時不停止...
彰化縣溪州鄉擁有11部烘稻機，是全縣最大的稻穀烘乾中心，這兩天都是24小時不停止運轉，仍無法消化一車車運來的濕穀。記者何烱榮／攝影
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彰化縣溪州鄉擁有11部烘稻機，是全縣最大的稻穀烘乾中心，這兩天都是24小時不停止...
彰化縣溪州鄉擁有11部烘稻機，是全縣最大的稻穀烘乾中心，這兩天都是24小時不停止運轉，仍無法消化一車車運來的濕穀。記者何烱榮／攝影
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溪州鄉是彰化縣一期稻最早收割的地區，目前稻穀濕度仍偏高，又沒下大雨，農民也跟著搶...
溪州鄉是彰化縣一期稻最早收割的地區，目前稻穀濕度仍偏高，又沒下大雨，農民也跟著搶割，農會稻穀烘乾中心門口從早到晚都是運稻穀車大擺長龍。記者何烱榮／攝影
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彰化縣溪州鄉擁有11部烘稻機，是全縣最大的稻穀烘乾中心，這兩天都是24小時不停止...
彰化縣溪州鄉擁有11部烘稻機，是全縣最大的稻穀烘乾中心，這兩天都是24小時不停止運轉，仍無法消化一車車運來的濕穀。記者何烱榮／攝影
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溪州鄉是彰化縣一期稻最早收割的地區，目前稻穀濕度仍偏高，又沒下大雨，農民也跟著搶...
溪州鄉是彰化縣一期稻最早收割的地區，目前稻穀濕度仍偏高，又沒下大雨，農民也跟著搶割，農會稻穀烘乾中心門口從早到晚都是運稻穀車大擺長龍。記者何烱榮／攝影
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