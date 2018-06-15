彰化沒下大雨也跟著搶收 農會門口運穀車從早排到深夜

2018-06-15 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣沒有，也不會下大雨，不要再搶收了！農會大聲呼籲，南彰化的溪州、埤頭、竹塘和田尾地區這幾天只是偶而小雨，農民也跟著南台灣搶割一期稻作，各農會和糧商無法消化，濕度收購價直直落，傳出一度低到每百台斤850元，今天農會按照農糧署指示以930元保證價格收購，糧商收購價也回升到880元。

溪州鄉農會擁有彰化縣規模最大的稻穀烘乾中心，共11部烘乾機，正常濕度下一天能烘約300噸濕穀；14日收購到半夜，共約800噸濕穀，今天又是運穀車從早到深夜大擺長龍，不知會收到深夜幾點，。

總幹事彭顯賦說，溪州農會9日就開門收購濕穀，正常的收購濕度在28度以下，需要20小時才能烘乾，這幾天稻穀濕度都在31、32度，需要 30多小時才能烘乾。「每天收購都爆量，根本無法消化，只好轉運到北彰化，拜託有烘乾設備的農會幫忙烘，希望農民不要再搶收了」。

總幹事彭顯賦說，因農村人力老化又缺工，多年來割稻和運稻有專業的「包頭（台語）」負責，採一條龍按分（稻田面積）收錢，包頭從台灣南部一路往北承包收割和送給當地農會收購烘乾。因政府補助烘穀每公斤2元，只要濕度在正常以下，農民不用再出錢，濕度超標，因烘乾時間加長，農民可能要負擔一些，收購價又被壓低，搶收的損失不小。