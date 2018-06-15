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萬春宮開心捐血活動 地方共襄盛舉送牛排贈提貨券

2018-06-15 17:07聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

台中媽祖萬春宮今天上午9點起舉辦捐血活動，多位地方善心人士、廠商慷慨贊助及市民踴躍參與，萬春宮委員常立武號召地方人士支援寶雅提貨券丶牛排券丶藍牙喇叭丶露營燈等豐厚贈禮，讓捐血者開心捐輸熱血。

台中市政府民政局勤務管理科親及各區公所服役替代役役男等單位人員共襄盛舉。

雖然時雨時晴，常立武表示，趕在暑假傳統血荒期，募集熱血，「捐血一袋、救人一命」。

萬春宮舉辦捐血活動，不少人排隊。記者陳秋雲／攝影
萬春宮舉辦捐血活動，不少人排隊。記者陳秋雲／攝影
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萬春宮舉辦捐血活動，不少人排隊。記者陳秋雲／攝影
萬春宮舉辦捐血活動，不少人排隊。記者陳秋雲／攝影
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捐血露營役男

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