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同性戀預防勝於治療？性平團體要南投縣長道歉

2018-06-14 20:46聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投縣長林明溱在縣議會質詢時，對同婚問題答覆「同性戀預防勝於治療」、「同性戀案例越少越好」，彩飄性別權益推動聯盟認為林明溱和局處長、議員，根本不懂性別平等，今天到縣府請願，要求林明溱等人應該道歉，並落實性別平等教育，免得誤導民眾。

南投縣民政處長吳燕玲代表接受陳情書，強調縣府13年來努力推動性別平等教育和性別友善校園，南投縣也開放同性婚姻註記，從去年至今已有6對登記，會請各局處進一步落實性別平等觀念，打造更友善的性別環境。

彩飄性別權益推動聯盟南投召集人余靜葭說，台灣從93年開始實施性別平等教育法，但南投縣竟有議員要求老師不要教導同志教育，連縣長林明溱都說「同性戀預防勝於治療」、「同性戀案例越少越好」，教育處長李孟珍對於議員的要求，也說「會好好研究並處理青少年性別認同議題」，都對同志族群造成壓力，也讓學生誤解兩性平權的意義，也違反性別平等教育法規定。

同志平權運動者祁家威說，政府已經開放同志婚姻註記，但南投縣卻沒有同志註記，他質疑縣府沒依照法令推動，對兩性觀點刻板，也有歧視。

吳燕玲則說，縣府十多年來致力性別平等教育，也依據規定開辦認識多元性取向等課程，各戶政所也都有辦理同性婚姻註記，保障權益，目前南投縣有六對同性婚姻註記，對於性別團體的建議，也會請各局處落實推動，打造更好的性別平等教育。

性平團體今天到南投縣政府陳情，要求縣長林明溱對「同性戀預防勝於治療」言論道歉，由...
性平團體今天到南投縣政府陳情，要求縣長林明溱對「同性戀預防勝於治療」言論道歉，由民政處長吳燕玲（中）代為收下陳情書。記者江良誠／攝影
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性別平等團體昨天到南投縣政府抗議縣長、官員和縣議員缺乏性平意識，姊妹電台創辦人王...
性別平等團體昨天到南投縣政府抗議縣長、官員和縣議員缺乏性平意識，姊妹電台創辦人王麗萍還準備講女同性戀小說「寂寞之井」，要縣長林明溱認識同性戀。記者江良誠／攝影
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同性婚姻同志同性戀

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