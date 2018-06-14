同性戀預防勝於治療？性平團體要南投縣長道歉

2018-06-14 20:46 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣長林明溱在縣議會質詢時，對同婚問題答覆「同性戀預防勝於治療」、「同性戀案例越少越好」，彩飄性別權益推動聯盟認為林明溱和局處長、議員，根本不懂性別平等，今天到縣府請願，要求林明溱等人應該道歉，並落實性別平等教育，免得誤導民眾。

南投縣民政處長吳燕玲代表接受陳情書，強調縣府13年來努力推動性別平等教育和性別友善校園，南投縣也開放同性婚姻註記，從去年至今已有6對登記，會請各局處進一步落實性別平等觀念，打造更友善的性別環境。

彩飄性別權益推動聯盟南投召集人余靜葭說，台灣從93年開始實施性別平等教育法，但南投縣竟有議員要求老師不要教導同志教育，連縣長林明溱都說「同性戀預防勝於治療」、「同性戀案例越少越好」，教育處長李孟珍對於議員的要求，也說「會好好研究並處理青少年性別認同議題」，都對同志族群造成壓力，也讓學生誤解兩性平權的意義，也違反性別平等教育法規定。

同志平權運動者祁家威說，政府已經開放同志婚姻註記，但南投縣卻沒有同志註記，他質疑縣府沒依照法令推動，對兩性觀點刻板，也有歧視。