台中唯一天天直飛東京 華信航空早上準時首航

2018-06-14 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



市場期待已久的台中．東京航線，上午7時30分在台中國際機場正式啟航，預計當地時間中午12點抵達東京成田機場，出發前的首航儀式，台中市長林佳龍率市府官員一行，與華航、華信航空董事長何煖軒、謝世謙，及日本交流協會主任中杉元，也一同趕來見證歷史重要的時刻。

華信航空指出，新增的日本東京航線，是台中唯一直飛日本東京的航空公司，班機當日往返，編號AE266次班機上午7時30分由台中機場起飛，12時抵達；回程AE267次班機， 當地時間13時由東京成田機場起飛，15時50分返抵台中機場，飛行時間為3小時30分。

華航董事長何煖軒表示，華信航空開闢台中-東京航線，天天由台中直飛日本東京，每周飛航7班，初期以104人座E190執行飛航任務，未來將視市場發展及旅客需求，適時調整更大機型飛航，而目前搭配華航從松山、桃園、高雄直飛東京航線，華航集團每周共有81班由台灣往返東京，是國人赴東京搭機的首選。

華信航空董事長謝世謙則說，台中．東京是具有指標性意義的航線，除方便中部地區民眾赴日旅遊，也希望搭載更多日本旅客到台中觀光旅遊，更希望未來台中航站大廈能夠擴充，讓更多的廣體客機能夠來台中起降，增加更多的航點。