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洪仲丘案兩旅長冷凍近五年 如今終於有職務

影／燒稻草就不收公糧 彰縣議員批「恐嚇農民」

2018-06-13 17:29聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

目前是一期作收割季節，南彰化地區有些稻田已經收割，而農民也依照習慣放火燒稻草。農委會為了遏止農民燃燒稻草，發布公文至各農會，若農民露天燃燒稻草被查獲累積兩次，該期作次年同一期將不予收購公糧。

彰化縣議員李俊諭痛批農委會「不做正事」，認為燃燒稻草造成空氣汙染，是環保單位該負責而非農委會，農委會應該擔任輔導的角色，而不是「恐嚇農民」，造成農民恐慌很不應該。

議員李俊諭說，最近農民之間討論這份公文非常熱烈，甚至有人擔心「如果以前已經被偷拍到燒稻草，現在公糧不收怎麼辦」。

李俊諭認為，燒稻草會造成空氣汙染，他也不建議農民燒稻草，但是他認為這應該是環保局的職責，農委會應該站在農民的立場，輔導、協助農民，而不該以懲罰的方式，「這是恐嚇」。

農委會農糧署中區分署副分署長林美華解釋，這公文是給公糧商，且是從107年開始實施，去年就算有被檢舉，也不列入計算。林美華也強調，只要有農民燒稻草被查獲，就會被列入輔導清冊，農委會會派人前往輔導，如果農民希望稻草回歸土地，目前購買腐化菌一包有補助100元，一包可灑一分地；或是政府也有濁水溪岸揚塵鋪設稻草、將稻草製作成生質燃料棒等計畫，農民可將稻草賣出，另外再有一份收入。

彰化縣議員李俊諭（右1）認為農委會應該輔導農民不燒稻草而非懲罰。記者凌筠婷／攝影
彰化縣議員李俊諭（右1）認為農委會應該輔導農民不燒稻草而非懲罰。記者凌筠婷／攝影
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農民農委會恐嚇

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