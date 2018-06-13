影／燒稻草就不收公糧 彰縣議員批「恐嚇農民」

2018-06-13 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



目前是一期作收割季節，南彰化地區有些稻田已經收割，而農民也依照習慣放火燒稻草。農委會為了遏止農民燃燒稻草，發布公文至各農會，若農民露天燃燒稻草被查獲累積兩次，該期作次年同一期將不予收購公糧。

彰化縣議員李俊諭痛批農委會「不做正事」，認為燃燒稻草造成空氣汙染，是環保單位該負責而非農委會，農委會應該擔任輔導的角色，而不是「恐嚇農民」，造成農民恐慌很不應該。

議員李俊諭說，最近農民之間討論這份公文非常熱烈，甚至有人擔心「如果以前已經被偷拍到燒稻草，現在公糧不收怎麼辦」。

李俊諭認為，燒稻草會造成空氣汙染，他也不建議農民燒稻草，但是他認為這應該是環保局的職責，農委會應該站在農民的立場，輔導、協助農民，而不該以懲罰的方式，「這是恐嚇」。