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草屯療養院將設「性侵治療所」？地方反彈院方澄清

2018-06-13 14:10聯合報 記者賴香珊╱即時報導

衛福部草屯療養院近期傳出將設置「性侵加害人刑後強制治療處所」，地方民眾人心惶惶。...
衛福部草屯療養院近期傳出將設置「性侵加害人刑後強制治療處所」，地方民眾人心惶惶。記者賴香珊／攝影
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衛福部草屯療養院近期傳出將設置「性侵加害人刑後強制治療處所」，地方民眾人心惶惶，當地人痛批「簡直把居民送入狼口」，不排除陳情抗議；草療今則發出聲明澄清，已正式向中央表達院區不宜成為性侵犯強制治療處所。

「過沒幾年又想暗度陳倉！」草屯鎮代莊士傑說，政府9年前曾鎖定草療要做性侵收容放治，因地方強烈反彈而作罷，未料今年又故態復萌，該院人員似乎也針對該業務開會或受訓，卻沒通知地方，也未妥善溝通，引發地方恐慌。

中正里長張育誠則說，政府須要強制治療場域可理解，但可請假外出，治療結束還得回診評估，偏偏性侵犯再犯率高，設置地點很重要，而草療周邊住戶不少，且位居鎮郊，將場所設在這「簡直把居民送入狼口」，地方因此堅決反對。

草屯療養院則表示，5月31日評估會議即是針對該情事召開，而院內各類型病床已不敷使用，且考量院內患者型態和安全限制，對周邊民眾合社區公衛任務的衝擊，評估決議本院院區不適合設立性侵害加害人強制治療處所，也已正式向中央表達訴求。

院方也說明更重申，性侵害加害人刑後強制治療處所的設立，須經政府整體完整評估，而其住院病友達千人均為功能退化或弱勢等個案，考量院內整體精神病患照護情形，其院區並不適合設置性侵強制治療處所，因此民眾毋須恐慌。

衛福部草屯療養院近期傳出將設置「性侵加害人刑後強制治療處所」，地方民眾人心惶惶。...
衛福部草屯療養院近期傳出將設置「性侵加害人刑後強制治療處所」，地方民眾人心惶惶。記者賴香珊／攝影
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性侵患者衛福部

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