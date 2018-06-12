中寮公所擬發現金「還富於民」惹議 縣府：原則上可以

2018-06-12 19:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣中寮鄉公所去年總決算預算賸餘款逾1900萬元，當地鄉代會拋出善用賸餘款，促請公所發放消費券且幫鄉民納保，但公所則傾向「還富於民」直接發放現金，在地方引起熱烈討論。

中寮鄉民多樂觀其成，但也有民眾質疑以公帑發放金錢或有價券等恐有問題；對此，縣府主計處長林敏珠表示，原則上，公所已彌補且解決歷年經費短絀，而擁累計賸餘款即能拿來當作財源，編列進新年度或當年度追加預算。