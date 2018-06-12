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中寮公所擬發現金「還富於民」惹議 縣府：原則上可以

2018-06-12 19:28聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣中寮鄉公所去年總決算預算賸餘款逾1900萬元，當地鄉代會拋出善用賸餘款，促請公所發放消費券且幫鄉民納保，但公所則傾向「還富於民」直接發放現金，在地方引起熱烈討論。

中寮鄉民多樂觀其成，但也有民眾質疑以公帑發放金錢或有價券等恐有問題；對此，縣府主計處長林敏珠表示，原則上，公所已彌補且解決歷年經費短絀，而擁累計賸餘款即能拿來當作財源，編列進新年度或當年度追加預算。

林也提到，因地方公所屬自治團體，再累計賸餘款上也擁自治權，因此在預算編列上送當地代表會審議通過後，就能以公款動支該筆預算，毋須送往縣府審核。

中寮鄉經濟以農維生，但近期香蕉價崩，跌到工錢都不夠，鄉代會盼公所發消費券助農。圖...
中寮鄉經濟以農維生，但近期香蕉價崩，跌到工錢都不夠，鄉代會盼公所發消費券助農。圖／報系資料庫
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