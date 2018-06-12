中寮公所擬發現金「還富於民」惹議 縣府：原則上可以

相關新聞
影／冥界聯姻？ 羅東萬善公提親彰化必應廟「鳳汝」2018-06-12 17:40
日月潭孔雀園BOT環評 邵族力爭歸還原民傳統領域2018-06-12 19:59
溪頭立德飯店結束營業 員工索討薪資2018-06-12 19:25
慶祝警察節 台中市第六警分局灑熱血475袋2018-06-12 18:21
冥界真能聯姻？ 學者：不合邏輯但可促進兩廟聯誼2018-06-12 18:04
引導民間空屋釋出 中市助推包租代管2018-06-12 18:01
中寮公所結餘千萬 鄉代促發消費券公所想給現金2018-06-12 17:53
孔雀園BOT案環評通過 原民會：仍應諮商取得邵族同意2018-06-12 17:21
當法官遇上畫家 他改當律師支持愛妻作畫2018-06-12 16:55
清水火車站爭設IBIKE 張清照：帶動海線運動風氣2018-06-12 15:02
男童力抗病危 林佳龍為他頒畢業證書2018-06-12 13:29
視察建國市場 林佳龍：改善風水電車錢2018-06-12 12:13
網傳「台中鬼最多」？議員促修法管空屋2018-06-12 11:49
又要送肉粽？彰化福興傳晚上10點送煞 生人迴避2018-06-12 10:22
暨大串攤商推友善市場 活動集點倡減塑降空污2018-06-12 09:29
我愛無菸鹿港 高中生巡撿菸蒂2018-06-11 23:34
埔里越配身兼4職 勤學念完國中補校2018-06-11 23:32
改設計、增預算 中市公共工程延期2018-06-11 23:29
「房事」困擾 莿桐派出所要搬家2018-06-11 23:26
嘩啦啦啦！台中火車站月台變瀑布 網酸：洗地板概念2018-06-11 17:08
議員批工地揚塵 台中官員回「麥嫌東嫌西」2018-06-11 12:40
追加預算、工期延後 台中海生館一波多折2018-06-11 11:35
警爸破案局長頒獎 4歲兒一起合照好光榮2018-06-11 09:52
還地於民 八卦山安山、彰化市莿桐派出所先後搬家2018-06-11 20:58
熱門文章
不忍心看到基隆沒書店 「見書店」誕生有洋蔥2018-06-12 07:45
香蕉收購真有「密碼」？ 被毆吳姓盤商這麼說2018-06-11 22:30
「幸好沒種香蕉」 中埔鄉農民轉種百香果1台斤賣100元2018-06-11 20:39
又要送肉粽？彰化福興傳晚上10點送煞 生人迴避2018-06-12 10:22
繼市長之後 嘉義市警察局長也被請出議場2018-06-12 10:54
藍綠都和解？ 張花冠「講真心話」2018-06-12 00:31
玩真的！ 台南林義豐辦「瘋狂星期五」 藝人名單揭曉2018-06-12 16:05
要動了！歷經12年抗爭 台南七股雷達站遷移2018-06-11 20:23
影／新竹10元便當到明天 3菜1肉老闆做愛心2018-06-12 17:47
還地於民 八卦山安山、彰化市莿桐派出所先後搬家2018-06-11 20:58
肉身擋車！萬大線捷運工地沒有交維 工人差點被撞死2018-06-12 07:55
端午節近 新北社福團體包粽送暖2018-06-11 21:59
新竹市割雜草各行其事？市府否認只做一半2018-06-11 20:39
在這唱歌有天然回音？人人都變厲害歌手2018-06-12 09:44
台南運河傳惡臭 居民嘆：不是要發展觀光嗎？2018-06-12 13:16
南橫公路台東向陽段持續坍方 交通中斷搶修2018-06-12 09:11
網傳「台中鬼最多」？議員促修法管空屋2018-06-12 11:49
竹縣竹東曉江亭、峨眉天主堂 獲文化部補助修復再利用2018-06-12 10:35
中寮公所結餘千萬 鄉代促發消費券公所想給現金2018-06-12 17:53
黑手博士 在國際擦亮「台灣製」2018-06-12 00:37
桃園市場標價不實 結帳貴1倍招怨2018-06-11 23:50
內湖擴增科技工業區範圍 居民連署反對2018-06-12 14:19
梅雨鋒面13日報到！南水局加強防汛預防水源濁度飆高2018-06-12 13:42
改設計、增預算 中市公共工程延期2018-06-11 23:29
「田野饗宴」 開放線上報名2018-06-12 00:00
停駛3個月 阿里山林鐵近期復駛2018-06-12 00:42
台南咖啡評鑑冠軍 大鋤花間認證創新高2018-06-12 12:21
基隆鎖管季海上體驗開放報名 生鮮禮盒優惠搶好康2018-06-12 15:33
桃園生命線缺人也缺錢 首度推零錢箱勸募2018-06-12 16:02
影／冥界聯姻？ 羅東萬善公提親彰化必應廟「鳳汝」2018-06-12 17:40
西港國小畢業生巡禮 認識家鄉真人蜈蚣陣2018-06-12 00:39
神父求救信 求到善款及時雨2018-06-12 00:25
嚴防致災性豪雨 北水局一手抗旱、一手防汛2018-06-12 09:17
影╱星光歌手張心傑 代言復興部落山水輕旅行2018-06-11 20:22
國民運動中心籃球場裝冷氣有譜？涂醒哲：希望議會支持2018-06-12 11:49
79歲朱登茂擁兩張甲級證照 樂當企業「家教」2018-06-12 13:43
世足賽開打 高雄餐飲也插一腳2018-06-11 22:31
溪頭立德飯店結束營業 員工索討薪資2018-06-12 19:25
「房事」困擾 莿桐派出所要搬家2018-06-11 23:26
主委應陳明文邀請下鄉協調剩餘糧價 嘉縣府竟未獲告知2018-06-12 16:59
留言