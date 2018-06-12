影／冥界聯姻？ 羅東萬善公提親彰化必應廟「鳳汝」

2018-06-12 17:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



冥界聯姻？宜蘭縣羅東鎮清水溝萬善堂萬善公今年3月到彰化西門必應廟九天尊王百姓公聯誼時，據萬善堂指出，萬善公對必應廟內的「鳳汝」驚為天人，返回後，3天3夜不食，要求前往彰化娶親，獲得必應廟九天尊王百姓公媽允婚，萬善公今天傍晚準備聘禮，包了遊覽車浩浩蕩蕩前來提親。

宜蘭羅東萬善堂與彰化西門必應廟都屬孤魂信仰或稱孤魂祭祀，是為了祭祀意外枉死，或無後、夭折死者的信仰，因地域、收葬方式、性別等而有不同稱呼，臺灣以有應公、萬應公、萬善爺、百姓公、大眾爺等稱呼最為普遍。

彰化市九天尊王百姓公媽廟，又稱西門百姓公廟、西門必應祠、大必應祠，是祭祀八卦山之役在彰化縣城西門附近死難的義軍，為地方。每年農曆4月29日為九天尊王聖誕日，野台戲連台，為地方一大盛事。

對於此一罕見的冥界聯姻，起於同屬孤魂信仰的宜蘭縣羅東鎮清水溝萬善堂，今年三月到彰化西門必應廟九天尊王百姓公聯誼，據萬善堂指出，萬善公見到西門必應廟內有一名受祀叫「鳳汝」女子，驚為天人，被其外貌所吸引著，返回羅東鎮清水溝3天3夜不食，要求廟內人士要來彰化娶親。

據西門必應廟表示，「鳳兒」隨侍九天尊王，萬善廟內人士透過電話聯繫彰化西門必應廟九天尊王百姓公媽管理委員會管理人林佳伯，經以擲筊請示九天尊王，同意出嫁女兒，但要隆重行事，不可馬虎。