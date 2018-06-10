親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

氣象局持續發布 16縣市豪大雨特報

李顯龍臉書直播見金正恩 但不到4分鐘就沒了

日月潭孔雀園BOT受阻 南投縣：持續與邵族溝通

2018-06-10 19:55中央社 南投10日電

原民會公布告邵族及新北市烏來區泰雅族各部落的原住民族土地範圍，強調日月潭周圍之孔雀園與向山BOT開發案須依法諮商取得當地原住民族同意，南投縣府說，將持續與邵族溝通。

邵族民族議會專員石承弘對原民會的公告表示支持，他強調，當初縣府提出孔雀園開發案，沒有和邵族民族議會溝通，而現在的開發案破壞環境，他們認為整個程序應該要重來。

原住民族委員會今天發出新聞稿指出，原民會明天將公告邵族及新北市烏來區泰雅族各部落之原住民族土地範圍，這是首次由政府與部落共同推動完成的劃設工作，充分展現部落自主性及主體性，更是原住民族土地權益保障之里程碑。

原民會強調，公告範圍內公有土地上之重大開發行為，如日月潭周圍之孔雀園與向山BOT開發案，都應適用原基法第21條，須依法諮商取得當地原住民族同意後始得進行開發利用。

南投縣政府在南投日月潭規劃推動日月潭孔雀園BOT案，在日月潭孔雀園關閉後，計畫興建飯店，南投縣政府的BOT案遭到邵族反對，包括邵族民族議會等多個團體在BOT案舉辦公聽會以及環評會時，都公開發言表示反對。

南投縣政府觀光處長王源鍾表示，對於原民會的公告表示尊重，縣政府會持續與原住民族進行溝通，希望能兼顧原住民權益以及地方發展。

邵族民族議會專員石承弘則指出，當初南投縣政府推動BOT案，都沒有問過邵族的意見，也沒有諮詢過邵族民族議會以及長老們的意見，而孔雀園開發案要興建飯店，他們認為會破壞環境，因此持反對立場。

石承弘說，在召開公聽會以及環評會時，縣政府提出所謂的族人意見都只是隨便找個族人詢問，這些人根本不具有代表性，他認為整個程序要重來，也要求縣府要和他們諮商溝通，傾聽邵族的意見。

原住民BOT日月潭

相關新聞

台中火車站前夜間施工3天交管 拚6月底廣場完工

2018-06-10 14:22

花博后里森林園區 打造台灣植物饗宴

2018-06-10 12:54

台中車站廣場明起路面刨封 連3天夜間施工

2018-06-10 12:53

推動中彰投苗醫療器材發展園區 賴清德：支持

2018-06-10 11:25

賽車手教你怎麼安全玩車 新奇卡丁車夏令營報名中

2018-06-10 09:56

大安沙雕音樂季熱鬧展開 還可搭配海線小旅行

2018-06-10 08:23

嶄新的大安濱海樂園來了 游泳池免費開放到9月初

2018-06-10 08:20

鹿谷春茶賽嚴篩 產量雖減品質優

2018-06-10 00:08

森林遊戲場、婚紗花海 花博打造亮點

2018-06-10 00:02

二林365串愛心粽 鵝肉名店5天達陣

2018-06-09 23:59

不是愛不夠！台中今第2起停電原因是被車撞

2018-06-09 20:37

鹿港慶端陽拋繡球招親 搶不到還可以搶親

2018-06-09 20:25

徐老師器捐遺愛 幼子至今相信：爸爸到火星出任務了

2018-06-09 18:21

台中801戶停電愛不夠？台電：興大設備故障引起的

2018-06-09 17:59

窘！蒸汽火車出場亮相竟用推的 只因怕被檢舉空汙

2018-06-09 14:17

逾5000人今持健保卡參與健保署健走

2018-06-09 12:14

天氣熱！台中新添1消暑祕境

2018-06-09 10:38

彰化縣偏鄉飄粽香 臉書社群募集愛心粽送弱勢家庭

2018-06-09 19:48

婚紗花海、森林樂園 台中花博年底開幕

2018-06-09 12:14
看更多

熱門文章

天熱稻產暴增 米商：收了也賣不出去不知怎辦

2018-06-10 07:52

開400萬超跑送便當 便當店老闆：臨時找不到機車

2018-06-10 15:31

「借屍還魂」吳林罔腰今告別式 「菜姑」傳奇落幕

2018-06-10 11:34

影／旗山被毆盤商不懼惡勢力 霸氣再加2元收購產地蕉

2018-06-10 14:20

嶄新的大安濱海樂園來了 游泳池免費開放到9月初

2018-06-10 08:20

73歲癌末翁淚尋同袍老友 網友助力兩人9日相聚圓夢

2018-06-10 16:28

不是愛不夠！台中今第2起停電原因是被車撞

2018-06-09 20:37

炎炎夏日 苗南5市鄉1萬多戶13日停水11個小時

2018-06-10 14:32

借屍還魂1人2亡魂！吳林罔腰下葬 朱秀華進菜堂

2018-06-10 17:13

路燈開關故障 雲林斗南馬路一片漆黑

2018-06-09 22:19

要讓選民眼睛看過來 台東參選人競選看板飆創意

2018-06-10 14:43

為朱秀華打造金身供奉？ 讓借屍還魂故事永留於世

2018-06-10 17:42

外木山長泳林右昌首次參加 浪大500多人只游到一半

2018-06-10 13:35

金瓜石事件事發年份 因這緣故從1942改為1941

2018-06-10 07:20

毛毛蟲公車上路再延期 原來是申請中央低地板補助

2018-06-10 07:44

擲筊請示 「菜姑」用兩人身分發喪

2018-06-10 13:19

天氣熱！台中新添1消暑祕境

2018-06-09 10:38

借屍還魂奇談 麥寮「菜姑」97歲辭世

2018-06-10 13:19

高雄蔬菜外銷 野蓮首度扣關加拿大

2018-06-10 11:08

日租套房年搶300億營業額？ 上百旅館業者將北上抗議

2018-06-10 16:24

高雄19年老書店不關了！ 整修前湧人潮

2018-06-10 18:07

「美麗的錯誤」 阿塱壹古道推正名

2018-06-09 23:20

陸拒收致鳳梨價跌？農會闢謠

2018-06-09 23:04

蕉價被刻意壓低？ 高市議員：政府收購價每公斤10元

2018-06-09 22:50

練成萬能月嫂 單親媽攜子創業

2018-06-10 00:16

新北市2.6萬戶深夜停電 黑冠麻鷺惹的禍

2018-06-10 14:58

大安沙雕音樂季熱鬧展開 還可搭配海線小旅行

2018-06-10 08:23

鎮長把藝廊闢為愛心肉粽場 國民黨包粽一片凍蒜聲

2018-06-09 21:24

15日要現勘文資…頭份陳氏家祠被拆

2018-06-09 23:33

嘉義車庫園區 舊車廂改裝成嘉義最美廁所之一

2018-06-09 23:11

推動中彰投苗醫療器材發展園區 賴清德：支持

2018-06-10 11:25

稻價下跌 農糧署籲農民勿搶割

2018-06-10 15:02

台中火車站前夜間施工3天交管 拚6月底廣場完工

2018-06-10 14:22

最美海岸線 阿塱壹古道6年吸客25萬

2018-06-09 23:19

通霄神社休憩所 苗縣架棚保護

2018-06-09 23:37

「衛武營樹洞」計畫 「榕樹廣場」百人齊做瑜伽

2018-06-09 23:13

「一見雙雕」沙雕展 引進日本工法 克服「流沙」危機

2018-06-09 22:58

鹿港慶端陽拋繡球招親 搶不到還可以搶親

2018-06-09 20:25

再傳禽流感 台南麻豆養鴨場撲殺5千餘隻

2018-06-10 17:15

統帥空地將施工？縣府盼仍暫供停車

2018-06-09 23:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top