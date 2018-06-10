日月潭孔雀園BOT受阻 南投縣：持續與邵族溝通

2018-06-10 19:55 中央社 南投10日電



原民會公布告邵族及新北市烏來區泰雅族各部落的原住民族土地範圍，強調日月潭周圍之孔雀園與向山BOT開發案須依法諮商取得當地原住民族同意，南投縣府說，將持續與邵族溝通。

邵族民族議會專員石承弘對原民會的公告表示支持，他強調，當初縣府提出孔雀園開發案，沒有和邵族民族議會溝通，而現在的開發案破壞環境，他們認為整個程序應該要重來。

原住民族委員會今天發出新聞稿指出，原民會明天將公告邵族及新北市烏來區泰雅族各部落之原住民族土地範圍，這是首次由政府與部落共同推動完成的劃設工作，充分展現部落自主性及主體性，更是原住民族土地權益保障之里程碑。

原民會強調，公告範圍內公有土地上之重大開發行為，如日月潭周圍之孔雀園與向山BOT開發案，都應適用原基法第21條，須依法諮商取得當地原住民族同意後始得進行開發利用。

南投縣政府在南投日月潭規劃推動日月潭孔雀園BOT案，在日月潭孔雀園關閉後，計畫興建飯店，南投縣政府的BOT案遭到邵族反對，包括邵族民族議會等多個團體在BOT案舉辦公聽會以及環評會時，都公開發言表示反對。

南投縣政府觀光處長王源鍾表示，對於原民會的公告表示尊重，縣政府會持續與原住民族進行溝通，希望能兼顧原住民權益以及地方發展。

邵族民族議會專員石承弘則指出，當初南投縣政府推動BOT案，都沒有問過邵族的意見，也沒有諮詢過邵族民族議會以及長老們的意見，而孔雀園開發案要興建飯店，他們認為會破壞環境，因此持反對立場。

石承弘說，在召開公聽會以及環評會時，縣政府提出所謂的族人意見都只是隨便找個族人詢問，這些人根本不具有代表性，他認為整個程序要重來，也要求縣府要和他們諮商溝通，傾聽邵族的意見。