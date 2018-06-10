親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

氣象局持續發布 16縣市豪大雨特報

李顯龍臉書直播見金正恩 但不到4分鐘就沒了

首波傳統領域將公告 孔雀園開發案須族人同意

2018-06-10 19:55中央社 台北10日電

原民會明天將公告首波傳統領域劃設範圍，其中包含南投邵族部落土地，公告後，日月潭孔雀園觀光飯店BOT開發案將適用原基法，須取得原民同意才可開發使用。

原住民族委員會今天發布新聞稿指出，明天將公告首波原住民族土地範圍，包含邵族及新北市烏來區泰雅族忠治等4部落原住民族土地範圍，都將成為首波官方認證的傳統領域。

原民會表示，此次公告範圍內公有土地上的重大開發行為，均適用原住民族基本法21條，也就是須依法諮商，取得當地原住民族同意後才可進行開發利用。因此，原民會此波公告也可讓邵族部落有權行使諮商同意權，讓爭議多時的日月潭周圍孔雀園與向山BOT開發案解套。

原民會主委夷將拔路兒告訴中央社記者，去年一共有268個部落向原民會申請傳統領域劃設，相關程序走完後就會陸續公告。他也提到，包含花蓮縣秀林鄉的銅門部落、台東縣達仁鄉南田部落及新竹縣尖石鄉全鄉的部落，都可望成為下一波的公告對象。

原民會表示，原住民族土地或部落範圍土地劃設程序是由部落或民族自主調查，並經部落內部充分討論後提報，經原民會會商土地管理機關後定案。劃設成果核定公告後，如有新事證或相關資料，仍得依相關規定程序申請辦理變更。

原住民日月潭BOT

相關新聞

台中火車站前夜間施工3天交管 拚6月底廣場完工

2018-06-10 14:22

花博后里森林園區 打造台灣植物饗宴

2018-06-10 12:54

台中車站廣場明起路面刨封 連3天夜間施工

2018-06-10 12:53

推動中彰投苗醫療器材發展園區 賴清德：支持

2018-06-10 11:25

賽車手教你怎麼安全玩車 新奇卡丁車夏令營報名中

2018-06-10 09:56

大安沙雕音樂季熱鬧展開 還可搭配海線小旅行

2018-06-10 08:23

嶄新的大安濱海樂園來了 游泳池免費開放到9月初

2018-06-10 08:20

鹿谷春茶賽嚴篩 產量雖減品質優

2018-06-10 00:08

森林遊戲場、婚紗花海 花博打造亮點

2018-06-10 00:02

二林365串愛心粽 鵝肉名店5天達陣

2018-06-09 23:59

不是愛不夠！台中今第2起停電原因是被車撞

2018-06-09 20:37

鹿港慶端陽拋繡球招親 搶不到還可以搶親

2018-06-09 20:25

徐老師器捐遺愛 幼子至今相信：爸爸到火星出任務了

2018-06-09 18:21

台中801戶停電愛不夠？台電：興大設備故障引起的

2018-06-09 17:59

窘！蒸汽火車出場亮相竟用推的 只因怕被檢舉空汙

2018-06-09 14:17

逾5000人今持健保卡參與健保署健走

2018-06-09 12:14

天氣熱！台中新添1消暑祕境

2018-06-09 10:38

彰化縣偏鄉飄粽香 臉書社群募集愛心粽送弱勢家庭

2018-06-09 19:48

婚紗花海、森林樂園 台中花博年底開幕

2018-06-09 12:14
看更多

熱門文章

天熱稻產暴增 米商：收了也賣不出去不知怎辦

2018-06-10 07:52

開400萬超跑送便當 便當店老闆：臨時找不到機車

2018-06-10 15:31

「借屍還魂」吳林罔腰今告別式 「菜姑」傳奇落幕

2018-06-10 11:34

影／旗山被毆盤商不懼惡勢力 霸氣再加2元收購產地蕉

2018-06-10 14:20

嶄新的大安濱海樂園來了 游泳池免費開放到9月初

2018-06-10 08:20

73歲癌末翁淚尋同袍老友 網友助力兩人9日相聚圓夢

2018-06-10 16:28

不是愛不夠！台中今第2起停電原因是被車撞

2018-06-09 20:37

炎炎夏日 苗南5市鄉1萬多戶13日停水11個小時

2018-06-10 14:32

借屍還魂1人2亡魂！吳林罔腰下葬 朱秀華進菜堂

2018-06-10 17:13

路燈開關故障 雲林斗南馬路一片漆黑

2018-06-09 22:19

要讓選民眼睛看過來 台東參選人競選看板飆創意

2018-06-10 14:43

為朱秀華打造金身供奉？ 讓借屍還魂故事永留於世

2018-06-10 17:42

外木山長泳林右昌首次參加 浪大500多人只游到一半

2018-06-10 13:35

金瓜石事件事發年份 因這緣故從1942改為1941

2018-06-10 07:20

毛毛蟲公車上路再延期 原來是申請中央低地板補助

2018-06-10 07:44

擲筊請示 「菜姑」用兩人身分發喪

2018-06-10 13:19

借屍還魂奇談 麥寮「菜姑」97歲辭世

2018-06-10 13:19

高雄蔬菜外銷 野蓮首度扣關加拿大

2018-06-10 11:08

日租套房年搶300億營業額？ 上百旅館業者將北上抗議

2018-06-10 16:24

高雄19年老書店不關了！ 整修前湧人潮

2018-06-10 18:07

陸拒收致鳳梨價跌？農會闢謠

2018-06-09 23:04

「美麗的錯誤」 阿塱壹古道推正名

2018-06-09 23:20

蕉價被刻意壓低？ 高市議員：政府收購價每公斤10元

2018-06-09 22:50

練成萬能月嫂 單親媽攜子創業

2018-06-10 00:16

新北市2.6萬戶深夜停電 黑冠麻鷺惹的禍

2018-06-10 14:58

大安沙雕音樂季熱鬧展開 還可搭配海線小旅行

2018-06-10 08:23

鎮長把藝廊闢為愛心肉粽場 國民黨包粽一片凍蒜聲

2018-06-09 21:24

15日要現勘文資…頭份陳氏家祠被拆

2018-06-09 23:33

嘉義車庫園區 舊車廂改裝成嘉義最美廁所之一

2018-06-09 23:11

推動中彰投苗醫療器材發展園區 賴清德：支持

2018-06-10 11:25

稻價下跌 農糧署籲農民勿搶割

2018-06-10 15:02

台中火車站前夜間施工3天交管 拚6月底廣場完工

2018-06-10 14:22

最美海岸線 阿塱壹古道6年吸客25萬

2018-06-09 23:19

通霄神社休憩所 苗縣架棚保護

2018-06-09 23:37

「衛武營樹洞」計畫 「榕樹廣場」百人齊做瑜伽

2018-06-09 23:13

「一見雙雕」沙雕展 引進日本工法 克服「流沙」危機

2018-06-09 22:58

鹿港慶端陽拋繡球招親 搶不到還可以搶親

2018-06-09 20:25

統帥空地將施工？縣府盼仍暫供停車

2018-06-09 23:04

再傳禽流感 台南麻豆養鴨場撲殺5千餘隻

2018-06-10 17:15

新竹市YouBike站點新增 動物園、大庄國小站11日啟用

2018-06-10 12:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top