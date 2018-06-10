首波傳統領域將公告 孔雀園開發案須族人同意

2018-06-10 19:55 中央社 台北10日電



原民會明天將公告首波傳統領域劃設範圍，其中包含南投邵族部落土地，公告後，日月潭孔雀園觀光飯店BOT開發案將適用原基法，須取得原民同意才可開發使用。

原住民族委員會今天發布新聞稿指出，明天將公告首波原住民族土地範圍，包含邵族及新北市烏來區泰雅族忠治等4部落原住民族土地範圍，都將成為首波官方認證的傳統領域。

原民會表示，此次公告範圍內公有土地上的重大開發行為，均適用原住民族基本法21條，也就是須依法諮商，取得當地原住民族同意後才可進行開發利用。因此，原民會此波公告也可讓邵族部落有權行使諮商同意權，讓爭議多時的日月潭周圍孔雀園與向山BOT開發案解套。

原民會主委夷將拔路兒告訴中央社記者，去年一共有268個部落向原民會申請傳統領域劃設，相關程序走完後就會陸續公告。他也提到，包含花蓮縣秀林鄉的銅門部落、台東縣達仁鄉南田部落及新竹縣尖石鄉全鄉的部落，都可望成為下一波的公告對象。

原民會表示，原住民族土地或部落範圍土地劃設程序是由部落或民族自主調查，並經部落內部充分討論後提報，經原民會會商土地管理機關後定案。劃設成果核定公告後，如有新事證或相關資料，仍得依相關規定程序申請辦理變更。