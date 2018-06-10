推動中彰投苗醫療器材發展園區 賴清德：支持

2018-06-10 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



行政院長賴清德今天上午到彰化縣參加彰濱秀傳醫院亞洲遠距微創手術中心成立十周年慶祝會，賴清德說，未來將整合台灣醫療產業聚落，他也肯定彰化縣長魏明谷推動中彰投苗醫療器材發展園區，行政院將會大力支持。

賴清德表示，未來希望能完善整個醫療器材的發展環境，會持續培養人才，建立友善法治環境，投入經費發展研究，並保護智慧財權。

賴清德說，秀傳總裁黃明和對他說已和魏明谷縣長討論過如何在彰濱園區內提供一個適當的醫療器材發展聚落，且已有計畫，行政院將會支持。

黃明和表示，秀傳醫療體系與全球第一個微創手術訓練中心法國IRCAD/EITS合作，2008年在彰濱秀傳健康園區成立亞洲首創、世界規模第一、設備最好的訓練中心，占地1500坪，有20個手術訓練台、五星級動物實驗室、機器人開刀手臂、Karl Storz 內視鏡手術儀器等，可容納上百位學員，提供動物、大體實際操作，開創台法醫療合作、亞洲微創新紀元，十年來已訓練超過50國逾7000人次外科醫師，其中台灣外科醫師占約6成。