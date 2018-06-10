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大安沙雕音樂季熱鬧展開 還可搭配海線小旅行

2018-06-10 08:23聯合報 記者黑中亮╱即時報導

每年夏天最火熱的大安沙雕音樂季，正在大安濱海樂園熱鬧展開，台中觀旅局指出，今年活動至6月18日止，不只安排海線小旅行，將美麗的海線風光和觀光景點推薦給遊客，並舉辦cosplay攝影日，邀請「角色扮演玩家」與沙雕合影，昨天引來不少攝影同好，前來搶拍沙雕和美麗海景，也規畫親子沙雕體驗，讓大家玩得不亦樂乎。

透過海線小旅行介紹，大家才知大安港的過去與現在，同時認識到海線地區知名景點，包含古蹟橫溪書院、牛罵頭遺址文化園區、高美濕地生態巡禮等，一行人也來到創意沙雕展，感受大安沙雕音樂季的熱鬧氣氛。

中市觀旅局指出，台中海線有許多獨特的生態資源、獨具特色的觀光景點及海岸風光，遊客來到大安沙雕音樂季賞沙雕，別忘了順道品嘗漁港海鮮與造訪海線景點，現場更由專業沙雕老師指導，透過親子動手創造沙雕，一同感受沙雕的樂趣，不少家庭昨天更是全家前來大安海邊玩沙、戲水，更欣賞精美的的沙雕創作。

昨天更首次舉辦cosplay攝影日，邀請國內著名的3位角色扮演玩家貓菻、喵芸及彩虹，作為攝影日的女主角，以「大安沙雕星球」藝術創作沙雕，作為角色扮演背景，豐富多變的裝扮結合沙雕，與現場民眾互動拍照。

大安沙雕音樂季舉辦cosplay攝影日，邀請角色扮演玩家與沙雕合影，同時歡迎親子...
大安沙雕音樂季舉辦cosplay攝影日，邀請角色扮演玩家與沙雕合影，同時歡迎親子沙雕體驗。記者黑中亮／攝影
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大安沙雕音樂季舉辦cosplay攝影日，邀請角色扮演玩家與沙雕合影，同時歡迎親子...
大安沙雕音樂季舉辦cosplay攝影日，邀請角色扮演玩家與沙雕合影，同時歡迎親子沙雕體驗。記者黑中亮／攝影
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大安沙雕音樂季舉辦cosplay攝影日，邀請角色扮演玩家與沙雕合影，同時歡迎親子...
大安沙雕音樂季舉辦cosplay攝影日，邀請角色扮演玩家與沙雕合影，同時歡迎親子沙雕體驗。記者黑中亮／攝影
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沙雕親子觀光景點

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