親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

台大今畢典 代校長郭大維：台大陷入巨大危機

來了！金正恩約下午3點抵新加坡 李顯龍今明分見川金

嶄新的大安濱海樂園來了 游泳池免費開放到9月初

2018-06-10 08:20聯合報 記者黑中亮╱即時報導

炎炎夏日，台中市將過去的大安海水浴場擴建為「大安濱海樂園」，旅客服務中心及美麗的泳池整修改建後，完全免費開放使用，配合沙雕音樂季，將這段台中僅有的沙灘重見風華，結合海濱景觀與遊樂設施的遊憩中心，為炎夏帶來清涼消暑的最佳去處。

台中市的海岸線並不長，但老一輩人都記得「大安海水浴場」，沙質柔細、海水湛藍，提供中部民眾更多水域休閒遊憩活動，但10多年前，因水質問題遲遲無法改善，一度成為台灣骯髒海域排行榜前幾名，6年前才重新開放，目前大安濱海樂園旅客服務中心的游泳池，免費對外開放（周一公休）到9月2日。

台中市風景區管理所指出，大安濱海樂園包括海水浴場及濱海遊客中心，最近配合大安沙雕音樂季整修服務中心的游泳池，亮麗的城堡外觀前，設有2個游泳池，兒童池及成人池，配合季節免費開放，大安海水浴場同時開放從事衝浪及風箏衝浪活動，爭取年輕人就近到海邊體驗衝浪及風箏衝浪樂趣。

觀旅局表示，大安旅客服務中心2樓於例假日安排生態主題講座，舉辦繪本說故事活動，讓親子一同了解大安濱海樂園的過去及現在，地方人士透露，大安海水浴場從日據時期就有了，雖一度荒廢，但後來在大安鄉努力改建下，成為台中僅有的海灘平坦寬闊，與苗栗的通宵海水浴場齊名，可惜民國90年因被檢出水中大腸桿菌及其他菌落數含量過高，名列台灣骯髒海域排行榜的前幾名，終致關閉。

新整修的大安濱海樂園擁有城堡般的旅客中心及游泳池，打造夏日西濱新去處。記者黑中亮...
新整修的大安濱海樂園擁有城堡般的旅客中心及游泳池，打造夏日西濱新去處。記者黑中亮／攝影
分享
新整修的大安濱海樂園擁有城堡般的旅客中心及游泳池，打造夏日西濱新去處。記者黑中亮...
新整修的大安濱海樂園擁有城堡般的旅客中心及游泳池，打造夏日西濱新去處。記者黑中亮／攝影
分享
新整修的大安濱海樂園擁有城堡般的旅客中心及游泳池，打造夏日西濱新去處。記者黑中亮...
新整修的大安濱海樂園擁有城堡般的旅客中心及游泳池，打造夏日西濱新去處。記者黑中亮／攝影
分享
新整修的大安濱海樂園擁有城堡般的旅客中心及游泳池，打造夏日西濱新去處。記者黑中亮...
新整修的大安濱海樂園擁有城堡般的旅客中心及游泳池，打造夏日西濱新去處。記者黑中亮／攝影
分享

海水浴場沙雕日據時期

相關新聞

賽車手教你怎麼安全玩車 新奇卡丁車夏令營報名中

2018-06-10 09:56

大安沙雕音樂季熱鬧展開 還可搭配海線小旅行

2018-06-10 08:23

鹿谷春茶賽嚴篩 產量雖減品質優

2018-06-10 00:08

森林遊戲場、婚紗花海 花博打造亮點

2018-06-10 00:02

二林365串愛心粽 鵝肉名店5天達陣

2018-06-09 23:59

不是愛不夠！台中今第2起停電原因是被車撞

2018-06-09 20:37

鹿港慶端陽拋繡球招親 搶不到還可以搶親

2018-06-09 20:25

徐老師器捐遺愛 幼子至今相信：爸爸到火星出任務了

2018-06-09 18:21

台中801戶停電愛不夠？台電：興大設備故障引起的

2018-06-09 17:59

窘！蒸汽火車出場亮相竟用推的 只因怕被檢舉空汙

2018-06-09 14:17

逾5000人今持健保卡參與健保署健走

2018-06-09 12:14

天氣熱！台中新添1消暑祕境

2018-06-09 10:38

南投鄉鎮排水系統 趕汛期前清淤

2018-06-09 00:01

龍眼蜜、巨峰葡萄豐收 員林、永靖兩農會搶先促銷和評鑑

2018-06-08 23:51

智慧機械科技大賞 產官學齊聚

2018-06-08 23:42

彰縣突擊醫院禁菸區 開罰21人

2018-06-08 23:38

香蕉棄置照片移花接木？ 南投藍綠陣營互批

2018-06-08 21:32

拼裝採蚵車違法載客遊潮間帶 爭議多年今出事

2018-06-08 20:44

彰化縣偏鄉飄粽香 臉書社群募集愛心粽送弱勢家庭

2018-06-09 19:48

婚紗花海、森林樂園 台中花博年底開幕

2018-06-09 12:14
看更多

熱門文章

大陸不收造成鳳梨價格崩盤？ 台南產地農民這麼說

2018-06-09 15:14

悲哀台東人！火車站前舉牌求票 「給我票我要回家」

2018-06-09 13:55

「借屍還魂」的吳林罔腰告別式 用2個人身分發喪

2018-06-09 19:34

跨100公里求學 91歲將軍碩士畢業還想讀博士

2018-06-09 16:09

徐老師器捐遺愛 幼子至今相信：爸爸到火星出任務了

2018-06-09 18:21

台中801戶停電愛不夠？台電：興大設備故障引起的

2018-06-09 17:59

「阿塱壹古道」搞錯名 學者、在地人力推正名

2018-06-09 17:37

窘！蒸汽火車出場亮相竟用推的 只因怕被檢舉空汙

2018-06-09 14:17

一個月內連2起 歷建古蹟現勘前被「火速」拆毀

2018-06-09 18:57

不是愛不夠！台中今第2起停電原因是被車撞

2018-06-09 20:37

大直變電所饋線跳脫 1427戶受影響停電

2018-06-09 10:18

天熱稻產暴增 米商：收了也賣不出去不知怎辦

2018-06-10 07:52

書法大師紀念展 發現當年要送蔡英文的是這幅..

2018-06-09 12:34

天氣熱！台中新添1消暑祕境

2018-06-09 10:38

收了餐廳陪身障弟「再讀一次大學」哥畢業獲頒友悌獎

2018-06-09 10:41

路燈開關故障 雲林斗南馬路一片漆黑

2018-06-09 22:19

台東卑南、南王大停電2998戶受影響

2018-06-09 13:11

嶄新的大安濱海樂園來了 游泳池免費開放到9月初

2018-06-10 08:20

高雄旗津海灘 赫見「美人魚的哀愁」！

2018-06-09 12:11

基隆和平島淨灘清出一堆寶特瓶、破漁網 2小時606公斤

2018-06-09 13:44

年金改革將上路 澎敬老禮金5千將加碼

2018-06-09 19:36

影／淨灘驚見滿腹垃圾死海龜 童：人類為何要丟塑膠袋

2018-06-09 13:00

防龍舟困淺灘 桃園龍舟賽抽水穩住大池水位

2018-06-09 12:35

金瓜石事件事發年份 因這緣故從1942改為1941

2018-06-10 07:20

影／美國隊長帶英雄聯盟 嘉義布袋環保淨海

2018-06-09 12:34

鳳梨台南尾聲價格回升 外銷至5月近3萬噸

2018-06-09 16:45

羨慕！新竹這裡店租每月只要1200元

2018-06-09 10:35

為了「他」 陳其邁、趙天麟選後首度同台造勢

2018-06-09 16:32

時力主席黃國昌到基隆 為安樂區提名人陳薇仲造勢

2018-06-09 16:40

今日全台最高溫在嘉義市 36.6未突破歷史紀錄

2018-06-09 18:57

蕉價被刻意壓低？ 高市議員：政府收購價每公斤10元

2018-06-09 22:50

毛毛蟲公車上路再延期 原來是申請中央低地板補助

2018-06-10 07:44

香蕉鳳梨行銷日本 張花冠前進北海道

2018-06-09 16:15

鎮長把藝廊闢為愛心肉粽場 國民黨包粽一片凍蒜聲

2018-06-09 21:24

「一見雙雕」沙雕首次在陸地 克服被流走

2018-06-09 13:56

助弱勢過端午 志工接力包2600顆肉粽

2018-06-09 13:00

婚紗花海、森林樂園 台中花博年底開幕

2018-06-09 12:14

彰化縣偏鄉飄粽香 臉書社群募集愛心粽送弱勢家庭

2018-06-09 19:48

桃園街頭藝人徵選571組拚場 校長也來考

2018-06-09 13:57

影╱蒸汽火車重現花蓮車站 鐵道迷狂按快門

2018-06-09 14:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top