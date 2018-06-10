嶄新的大安濱海樂園來了 游泳池免費開放到9月初
炎炎夏日，台中市將過去的大安海水浴場擴建為「大安濱海樂園」，旅客服務中心及美麗的泳池整修改建後，完全免費開放使用，配合沙雕音樂季，將這段台中僅有的沙灘重見風華，結合海濱景觀與遊樂設施的遊憩中心，為炎夏帶來清涼消暑的最佳去處。
台中市的海岸線並不長，但老一輩人都記得「大安海水浴場」，沙質柔細、海水湛藍，提供中部民眾更多水域休閒遊憩活動，但10多年前，因水質問題遲遲無法改善，一度成為台灣骯髒海域排行榜前幾名，6年前才重新開放，目前大安濱海樂園旅客服務中心的游泳池，免費對外開放（周一公休）到9月2日。
台中市風景區管理所指出，大安濱海樂園包括海水浴場及濱海遊客中心，最近配合大安沙雕音樂季整修服務中心的游泳池，亮麗的城堡外觀前，設有2個游泳池，兒童池及成人池，配合季節免費開放，大安海水浴場同時開放從事衝浪及風箏衝浪活動，爭取年輕人就近到海邊體驗衝浪及風箏衝浪樂趣。
觀旅局表示，大安旅客服務中心2樓於例假日安排生態主題講座，舉辦繪本說故事活動，讓親子一同了解大安濱海樂園的過去及現在，地方人士透露，大安海水浴場從日據時期就有了，雖一度荒廢，但後來在大安鄉努力改建下，成為台中僅有的海灘平坦寬闊，與苗栗的通宵海水浴場齊名，可惜民國90年因被檢出水中大腸桿菌及其他菌落數含量過高，名列台灣骯髒海域排行榜的前幾名，終致關閉。
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