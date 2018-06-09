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彰化縣偏鄉飄粽香 臉書社群募集愛心粽送弱勢家庭

2018-06-09 19:48聯合報 記者何烱榮╱即時報導

端午節快到了，處處再飄粽香，臉書「二林四鄉鎮吃透透」社群也匯聚一股偏鄉的愛心暖流，14日將把社群的365串愛心粽送到彰化家扶中心二林服務處，送給二林地區弱勢家庭每戶1串。

彰化縣二林鎮儒林路鵝肉大王是生意很好的小吃店，這兩天老闆洪載煌難得掛起「公休」牌，凌晨5 點多就開始清洗糯米、備料，讓3名員工兩手不停地整天包粽子。洪載煌說，錢再賺就有，這是要給彰化家扶二林地區弱勢家庭的愛心粽，不能延誤。

臉書「二林四鄉鎮吃吃透透」版主林煌凱最近又在群組貼文募集愛心粽，要送給家扶二林地區365戶弱勢家庭；「沒想到，今年5 天就達標。」林煌凱說，鵝肉大王是儒林路有名的鵝肉和肉粽老店，平常肉粽1顆賣30元，洪老闆響應愛心粽活動，只收25元；芳苑工業區祐鋒公司員工認購107串，縣議員謝彥慧和陳一惇、彰化堅持單車隊，還有高雄市道德慈善會也共襄盛舉。

最讓林煌凱感動的人，是二林鎮強仁鷹架工程的葉文少已連續三年相挺。82年次的葉文少說，前年在臉書社群看到一串粽一串愛的活動，認購愛心粽串數一年比一年多，這次50串，共1萬多元，「搭鷹架再辛苦，也不比弱勢家庭小孩成長過程，希望他們吃得開心」。

洪載煌說，前年林煌凱到店裡詢問能不能忙包粽子？原本有點為難，看到他和那麼多人的愛心，內心很感動，決定也盡一分心力，今年365串約需30多斗糯米，不是小數目，只好鵝肉店公休，洗米、備料都是他自己來，再拜託3名資深的員工大姊加班包愛心粽。

「二林四鄉鎮吃透透」是二林、芳苑、竹塘、大城等偏鄉的美食平台，成員超過1萬7千名；林煌凱是二林鎮頂好排骨大王老店的第二代，六年來每星期一至五的中午，天天送5個愛心便當到家扶二林服務處給弱勢孩子。他說，偏鄉的弱勢家庭多，需要社會的關懷，第一年為家扶發起認購309串愛心粽活動時，有點忐忑不安，沒想到10天就達標，太讓人感動了。

臉書「二林四鄉鎮吃透透」社群版主林煌凱（站者）已連續3年為彰化家扶弱勢家庭，募集...
臉書「二林四鄉鎮吃透透」社群版主林煌凱（站者）已連續3年為彰化家扶弱勢家庭，募集愛心粽活動。記者何烱榮／攝影
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臉書「二林四鄉鎮吃透透」社群版主林煌凱（站者）已連續3年為彰化家扶弱勢家庭，募集...
臉書「二林四鄉鎮吃透透」社群版主林煌凱（站者）已連續3年為彰化家扶弱勢家庭，募集愛心粽活動。記者何烱榮／攝影
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二林鎮老街的鵝肉大王小吃店難得公休，3名資深員工大姊兩手不停地包心粽，要交到彰化...
二林鎮老街的鵝肉大王小吃店難得公休，3名資深員工大姊兩手不停地包心粽，要交到彰化家扶二林服務處給弱勢家庭。記者何烱榮／攝影
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臉書「二林四鄉鎮吃透透」社群版主林煌凱（站者左）已連續3年為彰化家扶弱勢家庭，募...
臉書「二林四鄉鎮吃透透」社群版主林煌凱（站者左）已連續3年為彰化家扶弱勢家庭，募集愛心粽活動，都獲得二林知名的鵝肉肉粽小吃店老闆洪載煌的支持。記者何烱榮／攝影
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二林鎮老街的鵝肉大王老闆洪載煌難得公休，親自洗米、備料，要為「二林四鄉鎮吃透透」...
二林鎮老街的鵝肉大王老闆洪載煌難得公休，親自洗米、備料，要為「二林四鄉鎮吃透透」募集的愛心粽趕工交貨。記者何烱榮／攝影
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弱勢家庭偏鄉粽子

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