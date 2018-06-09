彰化縣偏鄉飄粽香 臉書社群募集愛心粽送弱勢家庭

2018-06-09 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



端午節快到了，處處再飄粽香，臉書「二林四鄉鎮吃透透」社群也匯聚一股偏鄉的愛心暖流，14日將把社群的365串愛心粽送到彰化家扶中心二林服務處，送給二林地區弱勢家庭每戶1串。

彰化縣二林鎮儒林路鵝肉大王是生意很好的小吃店，這兩天老闆洪載煌難得掛起「公休」牌，凌晨5 點多就開始清洗糯米、備料，讓3名員工兩手不停地整天包粽子。洪載煌說，錢再賺就有，這是要給彰化家扶二林地區弱勢家庭的愛心粽，不能延誤。

臉書「二林四鄉鎮吃吃透透」版主林煌凱最近又在群組貼文募集愛心粽，要送給家扶二林地區365戶弱勢家庭；「沒想到，今年5 天就達標。」林煌凱說，鵝肉大王是儒林路有名的鵝肉和肉粽老店，平常肉粽1顆賣30元，洪老闆響應愛心粽活動，只收25元；芳苑工業區祐鋒公司員工認購107串，縣議員謝彥慧和陳一惇、彰化堅持單車隊，還有高雄市道德慈善會也共襄盛舉。

最讓林煌凱感動的人，是二林鎮強仁鷹架工程的葉文少已連續三年相挺。82年次的葉文少說，前年在臉書社群看到一串粽一串愛的活動，認購愛心粽串數一年比一年多，這次50串，共1萬多元，「搭鷹架再辛苦，也不比弱勢家庭小孩成長過程，希望他們吃得開心」。

洪載煌說，前年林煌凱到店裡詢問能不能忙包粽子？原本有點為難，看到他和那麼多人的愛心，內心很感動，決定也盡一分心力，今年365串約需30多斗糯米，不是小數目，只好鵝肉店公休，洗米、備料都是他自己來，再拜託3名資深的員工大姊加班包愛心粽。