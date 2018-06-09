徐老師器捐遺愛 幼子至今相信：爸爸到火星出任務了

2018-06-09 18:21 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



熱愛天文科學的台中明道中學老師徐瑄儒，去年南下考察時不幸車禍喪命，家人遵從他的遺願，捐出心、肝、腎等器官，讓多人重獲新生，妻子鄭可萱參加高雄長庚醫院器捐感恩追思大會表示，因為器捐，她堅信丈夫人即使已不在她身邊，但他們仍處在同一個時空裡。

高雄長庚醫院器官捐贈感恩追思大會，每年有數百名器官捐贈者及受贈者家屬同聚一堂，緬懷大愛，也讓這股正向的力量，不斷延續下去。

大愛主角之一的徐瑄儒原是名教地球科學的老師，他熱愛天文，曾在校內爭取建置星象館，讓師生有機會探索星象之謎。不過去年7月他南下恆春氣象站考察時不幸車禍隕命，最後家屬忍痛替他完成器捐遺願，共捐出心、肝、腎、鞏角膜及血管，讓多名病患的生命獲得延續。

徐瑄儒的「太空夢」壯志未酬，妻子鄭可萱為此替他籌辦一場「火箭升空」的告別式，希望大家拭去哀傷，以祝福的心歡送他的丈夫，當時3歲多的兒子還不懂什麼是生死，她只能告訴孩子，「爸爸是去火星出任務了」。鄭可萱說，到現在兒子還覺得爸爸是去火星，而去火星主要就是要跟大家分享他的愛！

鄭可萱說，他和丈夫十多年前就簽署器捐卡，兩人都認為，既然帶不走的，就把它留下來。他不知道丈夫捐出去的器官能救多少人，但因為器捐了解一件事，就是即使他人不在身邊，但他們仍在同一個時空裡。每當受挫時，她就會仰望天空，因為她知道，她和丈夫正看著同一個天空。