從築夢到圓夢 中山大學EMBA畢業獻禮開創新典範

2018-06-09 16:44 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 劉學聖 ╱即時報導



國立中山大學EMBA今天舉行畢業典禮，特別的是畢業班E19級的15位企業家，將個人織夢、追夢及圓夢的歷程與智慧，與知識流出版社合作，把即將出版的「築夢的堅持：15位創業家的追夢之旅」新書獻給學校，不僅作為畢業的感恩獻禮，希望藉由企業經營經驗的傳承，幫助更多人夢想成真。

中山大學管理學院院長陳世哲指出，過去兩年EMBA校友已陸續出版「傳承‧承傳」與「平凡的力量」兩書，今年持續推出創業家故事新書，希望讓他們的創業故事給更多人啟示與典範。中山大學EMBA執行長林東清指出，中山大學EMBA在英國《金融時報》公布的2017年全球百大EMBA排行榜，名列第69名，不僅是台灣第一，也是唯一。其中，中山大學與上海同濟大學合辦的CSEMBA班，更是全台最獨特的「雙學位EMBA」學程，符合資格可同時取得兩校管理碩士學位。