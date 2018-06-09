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從築夢到圓夢 中山大學EMBA畢業獻禮開創新典範

2018-06-09 16:44聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

國立中山大學EMBA今天舉行畢業典禮，特別的是畢業班E19級的15位企業家，將個人織夢、追夢及圓夢的歷程與智慧，與知識流出版社合作，把即將出版的「築夢的堅持：15位創業家的追夢之旅」新書獻給學校，不僅作為畢業的感恩獻禮，希望藉由企業經營經驗的傳承，幫助更多人夢想成真。

中山大學管理學院院長陳世哲指出，過去兩年EMBA校友已陸續出版「傳承‧承傳」與「平凡的力量」兩書，今年持續推出創業家故事新書，希望讓他們的創業故事給更多人啟示與典範。中山大學EMBA執行長林東清指出，中山大學EMBA在英國《金融時報》公布的2017年全球百大EMBA排行榜，名列第69名，不僅是台灣第一，也是唯一。其中，中山大學與上海同濟大學合辦的CSEMBA班，更是全台最獨特的「雙學位EMBA」學程，符合資格可同時取得兩校管理碩士學位。

這十五位創業家包括：中華精機廠總經理吳青峰、楓聲實業總經理李用誠、卓諭建設總經理林鴻鈞、卡訊電子副總經理洪誌臨、全球自動化總經理胡恩魁、富住通不動產仲介經紀董事長莊明昇、三惠製材所總經理郭文秀、大衛太陽能總經理陳鄭彥、鋐昇實業董事長黃文彬、圓石禪飲總經理楊紘璋、愛明眼科診所院長劉世琪、國立建設董事長劉明輝、富友第三方支付負責人蔡榮凱、弘遠數位娛樂董事長謝淑芬、蔡雅敏皮膚科診所院長蔡雅敏。

國立中山大學EMBA今天舉行畢業典禮，畢業班E19級的15位企業家，把即將出版的...
國立中山大學EMBA今天舉行畢業典禮，畢業班E19級的15位企業家，把即將出版的「築夢的堅持：15位創業家的追夢之旅」新書獻給學校。記者劉學聖／攝影
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中山大學EMBA今天舉行畢業典禮，上百名畢業生齊聚一堂。記者劉學聖／攝影
中山大學EMBA今天舉行畢業典禮，上百名畢業生齊聚一堂。記者劉學聖／攝影
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EMBA中山大學

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