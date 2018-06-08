今年初風調雨順蜂蜜豐收 員林農會掛保證賣養蜂班蜂蜜
喜歡龍眼蜜的消費者今年不用擔心蜂蜜貴森森，甚至有錢也買不到！今年初龍眼樹開花期，台灣中部天氣穩定，蜂蜜大豐收，蜂農一掃前兩年因霸王級害、下大雨和部分果農使用益達胺農藥危害，導致嚴重歉收的難過心情。
員林市農會養蜂產銷班有11 名蜂農，有5人各交約1000斤龍眼蜜委託市農會行銷，市農會推廣部主任曹理貴說，農會對龍眼蜜品質掛保證，900公克裝每瓶售價700元，700公克裝600元，還有2罐300公克裝的禮盒組550元，推出一次購買8瓶免運費宅配到家活動，民眾可到市農會門市購物中心選購，或電洽（04）8358176轉242。
今天市農會總幹事黃豐盛邀請青農張宜隆、張宏吉和縣府農處長黃碧海一起為員林的龍眼蜜促銷。黃豐盛說，農會輔導養蜂班在班長張至程的帶領下，目前成員有11人，飼養蜜蜂達2600多箱，生產蜂蜜、蜂王乳、花粉、蜂膠、蜂籽粉等產品，每年養蜂班蜂農參加全國蜂產品評鑑常獲得特等獎及頭等獎。
黃豐盛說，農會採購的純蜜需全數封存送經SGS檢驗合格，確認未檢出農藥殘留、抗生素，才裝瓶販售，是品質管控標準嚴謹的農產品，頂級純蜂蜜每年都廣受好評。
去年1月農委會公告開放益達胺等3 種農藥使用在荔枝、龍眼樹兩年，結果出現蜜蜂大量死亡事件，經蜂農反映，去年六月間農委會宣布收回開放的公告，未再傳出蜜蜂大量死亡現象。張宜隆說，加上政府宣導正確用藥觀念，絕大多數的果農未在開花期施藥，加上中部地區天氣穩定，龍眼樹開花茂盛，蜂農普遍大豐收；但荔枝椿象危害問題，仍有待農政單位重視與解決。
留言