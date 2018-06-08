今年初風調雨順蜂蜜豐收 員林農會掛保證賣養蜂班蜂蜜

2018-06-08 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



喜歡龍眼蜜的消費者今年不用擔心蜂蜜貴森森，甚至有錢也買不到！今年初龍眼樹開花期，台灣中部天氣穩定，蜂蜜大豐收，蜂農一掃前兩年因霸王級害、下大雨和部分果農使用益達胺農藥危害，導致嚴重歉收的難過心情。

員林市農會養蜂產銷班有11 名蜂農，有5人各交約1000斤龍眼蜜委託市農會行銷，市農會推廣部主任曹理貴說，農會對龍眼蜜品質掛保證，900公克裝每瓶售價700元，700公克裝600元，還有2罐300公克裝的禮盒組550元，推出一次購買8瓶免運費宅配到家活動，民眾可到市農會門市購物中心選購，或電洽（04）8358176轉242。

今天市農會總幹事黃豐盛邀請青農張宜隆、張宏吉和縣府農處長黃碧海一起為員林的龍眼蜜促銷。黃豐盛說，農會輔導養蜂班在班長張至程的帶領下，目前成員有11人，飼養蜜蜂達2600多箱，生產蜂蜜、蜂王乳、花粉、蜂膠、蜂籽粉等產品，每年養蜂班蜂農參加全國蜂產品評鑑常獲得特等獎及頭等獎。

黃豐盛說，農會採購的純蜜需全數封存送經SGS檢驗合格，確認未檢出農藥殘留、抗生素，才裝瓶販售，是品質管控標準嚴謹的農產品，頂級純蜂蜜每年都廣受好評。