巨峰葡萄質量俱佳價格穩 農民笑呵呵

2018-06-08 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



又到巨峰葡萄成熟時，今年初風調雨順，彰化縣的巨峰葡萄豐收，質量俱佳，葡萄農一掃前兩年嚴重歉收的難過心情，普遍笑呵呵！永靖鄉農會今天搶頭香舉辦全縣葡萄夏果評鑑，總幹事林秀惠說，9日上午在農會前廣場有巨峰葡萄和農特產展售活動。

永靖農會全鄉巨峰葡萄夏果評鑑，得獎名次：冠軍江仲強，亞軍江伯彥、周秀梅，季軍邱慶文、江榮章、邱東宏；優勝邱陳美慧、黃柯綢、邱融、江南震。林秀惠說，在展售活動舉辦頒獎，家政班的婆婆媽媽將發揮創意，端出許多葡萄創意料理，保證讓人驚艷。

彰化縣是巨峰葡萄的故鄉，總面積超過一千公頃，歷任縣長都自豪「台灣的2顆葡萄，1顆就來自彰化」，面積以溪湖最多、大村居次，埔心、員林、二林和永靖也是產地。今天永靖農會邀請台中農業改良場退休副場長高德錚博士、作物改良課助理研究員葉文彬博士等專家評鑑。

葉文彬說，今年溫室葡萄已採收完畢，市場價格很好，平均每公斤100元以上，四月間更在台北批發市場創下每公斤350元高價；室外的巨峰葡萄進入盛產期，因果農都重視管理和套袋，質量俱佳，市場價格也穩定，果農收益應不錯，喜歡國產葡萄的消費者也有口福。