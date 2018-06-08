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巨峰葡萄質量俱佳價格穩 農民笑呵呵

2018-06-08 20:14聯合報 記者何烱榮╱即時報導

又到巨峰葡萄成熟時，今年初風調雨順，彰化縣的巨峰葡萄豐收，質量俱佳，葡萄農一掃前兩年嚴重歉收的難過心情，普遍笑呵呵！永靖鄉農會今天搶頭香舉辦全縣葡萄夏果評鑑，總幹事林秀惠說，9日上午在農會前廣場有巨峰葡萄和農特產展售活動。

永靖農會全鄉巨峰葡萄夏果評鑑，得獎名次：冠軍江仲強，亞軍江伯彥、周秀梅，季軍邱慶文、江榮章、邱東宏；優勝邱陳美慧、黃柯綢、邱融、江南震。林秀惠說，在展售活動舉辦頒獎，家政班的婆婆媽媽將發揮創意，端出許多葡萄創意料理，保證讓人驚艷。

彰化縣是巨峰葡萄的故鄉，總面積超過一千公頃，歷任縣長都自豪「台灣的2顆葡萄，1顆就來自彰化」，面積以溪湖最多、大村居次，埔心、員林、二林和永靖也是產地。今天永靖農會邀請台中農業改良場退休副場長高德錚博士、作物改良課助理研究員葉文彬博士等專家評鑑。

葉文彬說，今年溫室葡萄已採收完畢，市場價格很好，平均每公斤100元以上，四月間更在台北批發市場創下每公斤350元高價；室外的巨峰葡萄進入盛產期，因果農都重視管理和套袋，質量俱佳，市場價格也穩定，果農收益應不錯，喜歡國產葡萄的消費者也有口福。

葡萄買回家要如何清洗？不少網路文章建議泡鹽水，再沖水洗過。葉文彬說，這是錯誤的農場文章，巨峰葡萄在「花生」一樣的大小時，果農就一串串套上紙袋，非常乾淨，也不會接觸到農藥；果皮外表出現一層白霧裝物質，是自然的現象，並非農藥殘留，消費者只要整器用水稍微沖一下，就能直接入口享受，像他都是直接吃，不洗。

又到葡萄成熟時，彰化縣永靖鄉農會率先舉辦巨峰葡萄評鑑，專家仔細討論葡萄的著色度、...
又到葡萄成熟時，彰化縣永靖鄉農會率先舉辦巨峰葡萄評鑑，專家仔細討論葡萄的著色度、果粒大小。記者何烱榮／攝影
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又到葡萄成熟時，彰化縣永靖鄉農會率先舉辦巨峰葡萄評鑑，專家仔細討論葡萄的著色度、...
又到葡萄成熟時，彰化縣永靖鄉農會率先舉辦巨峰葡萄評鑑，專家仔細討論葡萄的著色度、果粒大小。記者何烱榮／攝影
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又到葡萄成熟時，彰化縣永靖鄉農會率先舉辦巨峰葡萄評鑑，總幹林秀惠（右3）．理事長...
又到葡萄成熟時，彰化縣永靖鄉農會率先舉辦巨峰葡萄評鑑，總幹林秀惠（右3）．理事長陳吉星（右2）和專家一起促銷永靖葡萄。記者何烱榮／攝影
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又到葡萄成熟時，彰化縣永靖鄉農會率先舉辦巨峰葡萄評鑑，家政班推出葡萄創意料理。記...
又到葡萄成熟時，彰化縣永靖鄉農會率先舉辦巨峰葡萄評鑑，家政班推出葡萄創意料理。記者何烱榮／攝影
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又到葡萄成熟時，彰化縣永靖鄉農會率先舉辦巨峰葡萄評鑑，家政班推出葡萄創意料理後合...
又到葡萄成熟時，彰化縣永靖鄉農會率先舉辦巨峰葡萄評鑑，家政班推出葡萄創意料理後合照留念。記者何烱榮／攝影
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