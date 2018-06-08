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來學包「五彩活力粽」 讓你吃得健康無負擔

2018-06-08 07:56聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

端午節即將到來，衛福部彰化醫院推出「五彩活力粽」，以白米及紅藜麥取代傳統的全糯米包覆，並以白、黑、紅、黃、綠等5種顏色的蔬肉當內餡，做出少油、少鹽、多纖維的粽子，即使是年紀大的長輩也能安心食用，不用擔心不消化。彰化醫院院長謝文淮昨陪同護理之家的長輩一起包活力粽，老人家一邊包粽一邊聊天，相當開心。

90歲的蕭姓阿嬤說，10多年沒包粽子了，有點忘記，但很快就想起來了。85歲的吳姓阿公一直笑著說，他喜歡吃毛豆，他要多包一點。

謝文淮表示，營養師推出好消化的粽子新口味，以白米、紅藜麥約1比1的比例取代糯米，並以綠色的毛豆仁、白色的豆乾和瘦絞肉、黑色香菇、紅色胡蘿蔔、黃色玉米筍來配色，希望讓長輩們吃得更健康。

營養師周柏穎表示，市面上的肉粽為了口感，鹽分、熱量、油量都太高，每顆粽子熱量可能高達600大卡，加上糯米不好消化，對老人家的腸胃而言是沉重的負擔，因此他們改使用具有氧化性及高纖維特點的紅藜，幫助消化。

周柏穎強調，老人家吃粽子要細嚼慢嚥，三高族群及腸胃不好的人最好淺嚐即止，即使是一般人，也最好一天吃一個就好，並搭配青菜當成正餐，不要當成點心，以免攝取太多熱量。

彰化醫院營養師設計了配色美觀又健康的菜單，包成活力五彩粽，適合長輩食用。圖／彰化...
彰化醫院營養師設計了配色美觀又健康的菜單，包成活力五彩粽，適合長輩食用。圖／彰化醫院提供
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彰化醫院護理之家的阿公、阿嬤一起包「五彩活力粽」。圖／彰化醫院提供
彰化醫院護理之家的阿公、阿嬤一起包「五彩活力粽」。圖／彰化醫院提供
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粽子衛福部端午節

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