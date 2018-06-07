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持續更新／新北三重驚傳槍響 嫌犯主動交出手槍和子彈

台中地院附近就降玩 來舊監獄打卡喝創始店珍奶

2018-06-07 21:53聯合報 記者林敬家╱即時報導

台中市三民路在日據時期稱為「新富町」，是台中最大的商業區，附近包括台中州廳、警察局、法院、監獄、學校、銀行等官舍與公務人員宿舍匯集，是當時的心臟地帶，即便現在台中商業區往中港路和七期遷移，但當時的發展已為當地留下許多珍貴史料，也成為台中市日據時期建築最密集之處。

台中市政府城區導覽講師高崧明指出，這些公家機關不易被拆，加上早期建物不偷工減料，包括台中州廳、市役所、刑務所演武場都保存良好得以活化，中區周遭相當具有歷史深度，尤其景點間的距離相近，適合規劃漫遊。

台中地院成立於日據時期（1896年）設於現址自由路一段，最早建築早已拆除重建，但周遭仍保留法院舊宿舍群，有的被指定為歷史建築，也有不少已成廢墟；台中刑務所典獄官舍及浴場目前整修中，預計暑假完工。

法院南邊林森路旁是演武場，原本是台中市第一座監獄，一把無名火燒毀了大部分木造建築，現在看到的是以水泥板重建的仿古建築，主建築「惟和館」目前為劍道練習教室，日式復古味十足成為熱門打卡景點。法院往北的大同國小舊稱台中明治小學校，是日據時期台中市第一所專收日籍兒童的小學校；高崧明說，921地震學校建物崩塌，僅有日據時期蓋的洗石面前棟大樓完好無缺。

再往北則有「台中州廳」，它是日據時期台中州最高行政單位，設計風格為法國蒙薩式風格，至今仍是市政府辦公處所，州廳對面的市役所，是台中第一座鋼筋混凝土建築，建物修復後餐飲業者古典玫瑰園進駐，與百年歐式建築風格相當搭配。

走過日據時期，高崧明也說，80年代泡沫紅茶盛行，茶飲業者「春水堂」原本在附近經營飲料攤，後來推出珍珠奶茶，並在巷弄內開了創始店，法院周遭眾多公務員、教職員、學生以及社會菁英匯集，口耳相傳帶起全台風潮，珍奶已成國際飲品。

台中州廳為百年老建物，目前仍是市政府辦公室。地址：台中市民權路99號。記者林敬家...
台中州廳為百年老建物，目前仍是市政府辦公室。地址：台中市民權路99號。記者林敬家／攝影
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大同國小前棟大樓被臺中市文化局登錄為歷史建築，地址:台中自由路一段138號。記者...
大同國小前棟大樓被臺中市文化局登錄為歷史建築，地址:台中自由路一段138號。記者林敬家／攝影
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台中刑務所演武場刑務所演武場，地址: 台中市林森路33號。記者林敬家／攝影
台中刑務所演武場刑務所演武場，地址: 台中市林森路33號。記者林敬家／攝影
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知名茶飲店春水堂創始店在台中地院後方，趁著80年代消費族群順勢爆紅。地址：台中市...
知名茶飲店春水堂創始店在台中地院後方，趁著80年代消費族群順勢爆紅。地址：台中市四維路30號。記者林敬家／攝影
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台中市役所目前有餐飲集團進駐活化。地址：台中市民權路97號。記者林敬家／攝影
台中市役所目前有餐飲集團進駐活化。地址：台中市民權路97號。記者林敬家／攝影
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台中地院附近的舊宿舍群。記者林敬家／攝影
台中地院附近的舊宿舍群。記者林敬家／攝影
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日據時期監獄宿舍

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