中部今天下午萬安演習外出最高罰15萬元

2018-06-07 07:47 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



中部地區今天下午1時30分到2時將舉行萬安41號演習，範圍包括：苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣。警方說，演習警報發放後，人車請遵守憲、警及民防人員疏導或就地疏散避難，演習期間違反疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要的管制者，依民防法第25條規定處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

警方說，萬安41號演習警報發放後，在家庭及公共場所的人應關閉門窗、水電、瓦斯及熄滅燈火，並立即進入防空避難場所避難；下交流道的車輛則應靠邊熄火停放，並依憲、警、民防人員引導，立即進入附近防空避難場所避難。

高速公路車輛、捷運、高鐵及台鐵各班次列車正常行駛，機場班機正常起降，搭乘捷運、高鐵、台鐵及班機到站後的旅客，請勿出站，並依警察及站務人員引導，於站體內稍候實施避難。