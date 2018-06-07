中部今天下午萬安演習外出最高罰15萬元
中部地區今天下午1時30分到2時將舉行萬安41號演習，範圍包括：苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣。警方說，演習警報發放後，人車請遵守憲、警及民防人員疏導或就地疏散避難，演習期間違反疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要的管制者，依民防法第25條規定處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。
警方說，萬安41號演習警報發放後，在家庭及公共場所的人應關閉門窗、水電、瓦斯及熄滅燈火，並立即進入防空避難場所避難；下交流道的車輛則應靠邊熄火停放，並依憲、警、民防人員引導，立即進入附近防空避難場所避難。
高速公路車輛、捷運、高鐵及台鐵各班次列車正常行駛，機場班機正常起降，搭乘捷運、高鐵、台鐵及班機到站後的旅客，請勿出站，並依警察及站務人員引導，於站體內稍候實施避難。
台灣高鐵公司說，演習期間，高鐵各車次列車均正常行駛，車站售票及旅客進出閘門也維持正常作業，請旅客提前到站，避免延誤既定行程。演習時段到離站的旅客，請配合警方及站務人員引導，於車站稍候。高鐵位於中部的苗栗站、台中站、彰化站、雲林站及嘉義站的聯外接駁公車、快捷公車，以及排班計程車等，在演習時段配合萬安演習交通管制暫停行駛 。
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