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好綠呀！中市單元2電梯綠化別墅群聚

2018-06-07 07:47聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中市單元二自辦重劃區全區低密度、低建蔽率、高綠覆率開發，電梯別墅群聚，包括「悠久自若」、京祐建設「雅正」、朝坤建設「豐簷」、「博星喆境」等電梯別墅，都強調高綠覆率，戶戶有花園、大露台等，綠意盎然。

單元二有7期、公益路餐飲集團匯集，國道、中彰快速公路環繞，加上屬於低密度開發，成為豪墅熱區。楊姓住戶說，單元2別墅通風、採光好，綠意盎然，住起舒服；近七期，離原本生活圈不遠，更重要是交通方便，外縣市親友拜訪，走國道或中彰下交流道，很快就到了。

由悠久建築推出的「悠久自若」，基地位於新富五街，規劃4間獨棟6樓電梯別墅，每戶面寬7.4米、深25米。業者說，戶戶擁有前庭後院、大樹陽台、大樹陽台、空中花園、天井花園等，透過近50種花草樹木植栽圍塑，真正逐層有綠，開窗有景。其中，藉由天井設計，採光、通風良好，營造舒適生活環境。

京祐建設「雅正」基地位於龍德路，規劃28戶雙併電梯別墅，分臨路與社區型兩種，地下室停車空間有採光天井，園藝垂直綠化。戶戶有花園、主樹和水景，二樓為客餐廳、廚房空間，並擁有花園大露台，全棟五套房規畫。

「豐簷」位於龍富18路，擁有獨棟管理會館，社區內綠意盎然，18戶各有獨立小花園，另融合外走道、內廊道的十字交叉綠化，以及垂直綠化牆面，每個陽台都綠化，自成一景。

「博星喆境」共二區、45戶，分別靠近公益路及五權西路。業者說，最大特色是每層皆有豐富綠化，並規劃雙景觀陽台，種植五葉松、樹葡萄雙主樹，主力產品2樓客廳挑高6.2米，整面落地窗，坐擁綠意。

京祐建設「雅正」社區內綠意盎然。記者趙容萱／攝影
京祐建設「雅正」社區內綠意盎然。記者趙容萱／攝影
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「悠久自若」別墅建案，規劃前庭後院、大樹陽台、空中花園、天井花園等，逐層綠化。圖...
「悠久自若」別墅建案，規劃前庭後院、大樹陽台、空中花園、天井花園等，逐層綠化。圖／記者趙容萱翻攝
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「悠久自若」別墅建案，客廳旁即為天井花園，在室內就能坐擁綠意。記者趙容萱／攝影
「悠久自若」別墅建案，客廳旁即為天井花園，在室內就能坐擁綠意。記者趙容萱／攝影
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「悠久自若」別墅建案，客廳旁就有中庭天井花園，坐擁綠意。記者趙容萱／攝影
「悠久自若」別墅建案，客廳旁就有中庭天井花園，坐擁綠意。記者趙容萱／攝影
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京祐建設「雅正」社區內綠意盎然。記者趙容萱／攝影
京祐建設「雅正」社區內綠意盎然。記者趙容萱／攝影
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「博星喆境」主力產品2樓客廳挑高6.2米，整面落地窗，坐擁綠意。記者趙容萱／攝影
「博星喆境」主力產品2樓客廳挑高6.2米，整面落地窗，坐擁綠意。記者趙容萱／攝影
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國道重劃區

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