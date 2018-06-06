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另類美術館！到監理站建設公司免費看展覽

2018-06-06 20:06聯合報 記者趙容萱╱即時報導

精銳藝術節「HAVE FUN藝術家駐村成果展」即日起在台中市AAM精銳藝術館登場，免費開放參觀，展期到11月底止；公路總局台中區監理所除了考照、領牌、註銷登記等，也可以1次看2種展覽！11日到8月3日展出遊園風雲路跨機關檔案應用聯合特展，內容為大肚王國與磺溪書院掛圖、文物、老舊照片，文物室則展出典藏公路監理機關成立66年來相關文物。

AAM精銳藝術館發言人王碧竣說，精銳建設從6年前舉辦精銳藝術節，堅持「不做藝廊、不營利、不收門票」，讓民眾親近藝術美學，今年由6名參與「Open FUN藝術家駐村」藝術創作者陳松志、陳傑強、趙沛沛、許喬彥、游文富、蔡宜婷，累積駐村體驗所創作的全新作品，有油畫、金屬雕塑、裝置藝術、光影藝術等。

精銳藝術節地點台中市惠文路708號，在展期至2018年11月30日（周一休館），每天上午10時到晚間6時，建議提前一周預約導覽。

台中區監理所所長劉英標說，遊園風雲路跨機關檔案應用特展，展出大肚區區公所、大肚區戶政事務所和大肚區農會提供的大肚王國與磺溪書院掛圖、文物、老舊照片，讓民眾一睹台中市大肚區的風土人情；文物室典藏公路監理機關成立66年來相關文物，也一併開放展覽。

劉英標指出，歡迎有興趣的民眾、學校及機關團體蒞臨參觀，建議參觀民眾先電話聯繫，連絡電話04-26912011轉分機195蘇小姐，將派專人導覽解說。

精銳藝術節「Have FUN」登場，許喬彥的「腦海市蜃樓」系列創作，以旅居的窗景...
精銳藝術節「Have FUN」登場，許喬彥的「腦海市蜃樓」系列創作，以旅居的窗景為題材，拼貼出城市、生活意象。記者趙容萱／攝影
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精銳藝術節「Have FUN」登場，許喬彥的「腦海市蜃樓」系列創作，以旅居的窗景...
精銳藝術節「Have FUN」登場，許喬彥的「腦海市蜃樓」系列創作，以旅居的窗景為題材，拼貼出城市、生活意象。記者趙容萱／攝影
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公路總局台中區監理所文物室11日將展出典藏公路監理機關成立66年來相關文物。圖／...
公路總局台中區監理所文物室11日將展出典藏公路監理機關成立66年來相關文物。圖／公路總局台中區監理所提供
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精銳藝術節「Have FUN」登場，不收門票，讓民眾親近藝術美學。記者趙容萱／攝...
精銳藝術節「Have FUN」登場，不收門票，讓民眾親近藝術美學。記者趙容萱／攝影
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精銳藝術節「Have FUN」登場，金屬鍛造創作者趙沛沛共展出4件作品。記者趙容...
精銳藝術節「Have FUN」登場，金屬鍛造創作者趙沛沛共展出4件作品。記者趙容萱／攝影
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