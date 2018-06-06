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豐原花博地球人都免費 議員批豐原人沒特別好康

2018-06-06 20:05聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

花博豐原展區可免費，引發另兩展區后里、外埔的議員陳本添、李榮鴻也反彈並要求比照，豐原區議員張瀞分也在議場大罵市府事前一再隱瞞，讓豐原人以為獨享免費的優惠，其實「地球人都免費，豐原人沒有特別好康」

據了解，市府雖未向花博主辦方「國際園藝生產者協會」申報豐原區要收費，但擔心有後遺症，一度評估想恢復收費，所以在第5展區「花田囍事」創意貨櫃打造售票亭，不過不收費的消息已曝光，市府目前確定豐原展區免費參觀。

交通局王義川今天因這個話題被國民黨議員「圍毆」， 因王局長昨在接受豐原區無黨籍議員陳清龍質詢時，回答時透露出豐原區不收費。被解讀是「作球」給陳清龍，事後陳議員也大大宣傳質詢內容，讓其他藍綠議員很不是滋味。

豐原區議員張瀞分聽了破口大罵「全地球人都免費，豐原人根本沒免費的好康？」批市長林佳龍在豐原開說明會也未提及，連這種事都要隱瞞，還拚命宣傳花博卡可以免費看三個展區，張瀞分罵市府根本就是詐騙集團。

王義川說，他從來就沒有說過豐原園區要收錢，怎可以說他欺騙？而參觀花博要收費這是在前市府胡志強當初與AIPH簽約時就議定是收費的博覽會，為何要收費應該去問胡志強。

議員黃馨慧質疑，如果市民只想要去看豐原園區而買了早鳥票，結果現在宣布是免費的，那可不可以要求退票？王義川沒有回答。黃馨慧呼籲所有買了早鳥票而後悔的民眾都可以向市政府要求退票！

黃馨慧表示，花博卡內有儲值一元，未經市府提案、市議會審議通過，市府逕自以市民個資交換為前提，免費「送」給市民，林佳龍市長動用公帑送錢給市民，是否有圖利之嫌，要求市府政風處介入調查。

台中市議員張瀞分批市府隱瞞花博豐原展區不收費。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張瀞分批市府隱瞞花博豐原展區不收費。記者陳秋雲／攝影
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花博胡志強林佳龍

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