鹿港夜間賽龍舟越夜越美麗 大陸也來觀摩

2018-06-06 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化今年端午節系列活動很有看頭，其中，鹿港慶端陽活動的夜間龍舟賽打響了名氣，今年連大陸也組隊前來觀摩；彰化市寶里30多戶屈家村，是屈原後代，市公所在端午節也將舉辦「屈原文化節」活動，並有祭拜屈原儀式。

縣長魏明谷表示，鹿港慶端陽活動今年不僅延續前兩年，在比賽場地福鹿溪布置LED燈飾，更擴大到鹿港老街、公會堂、藝術村及體育場等區域，鹿港越夜越美麗，而相隔28年之久，今年將在福鹿溪重現「隔岸拔河」競賽，及拋繡球趣味活動、踩街遊行、街頭藝人表演、魯班公宴等活動。

「鹿港慶端陽系列活動」的重頭戲夜間國際龍舟錦標賽，將從6月16日起一連3天在福鹿溪舉行，今年共有126支國內外參賽隊伍一同競技，彰化縣政府將提供免費接駁車，活動現場路段將實施交通管制措施，相關資訊請上活動官網。

依傳統民俗，端午節是為了紀念愛國詩人屈原，而在彰化市寶廍里有個屈家村，居住30餘戶、近百位的屈原後代，另還有立廟供奉屈原神像的「泰和宮」。 2012年，湖北省宜昌市秭歸縣致贈屈原銅像落腳在彰化市景觀公園，彰化市公所近年來的端午節活動都在此舉辦。